《刺客教條：暗影者》試玩老實說　及格以上「育碧風格」遊戲

記者蘇晟彥／新加坡報導

歷經兩次延宕，Ubisoft經典系列《刺客教條》新作《暗影者》將在 3月 20日上市（ 但會不會延期就不敢保證 ），本次按照慣例，Ubisoft在新作上市前都會邀請媒體到新加坡辦公室試玩、訪談製作人。本次試玩的時間約在4小時，提供故事「序章」及一段任務及一個Boss挑戰，撇開先前的風風雨雨，個人觀感在遊戲內容中有嘗試突破，儘管來說遊戲主軸玩法還是一樣，會感覺「這就是Ubisoft風格」遊戲，但在序章給出的故事性是滿夠的，如果還是非常介意先前的風波，建議可以直接跳過這款遊戲，但如果還是喜歡《刺客教條》系列風格，這次將會在彌助／奈緒江的切換上找到不一樣玩法的感受。

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----以下內容涉及劇透，介意者請勿往下滑----

▼《刺客教條：暗影者》中大部分時間可以自由操控要遊玩誰，只有在特定內容須要操控指定主角。



在上市前，《刺客教條：暗影者》就因為黑人武士彌助、日本文化相關議題，成為系列作「未上市、先轟動」的作品，當然這些聲量都是負面聲量，但還是想看看這部作品真的是不是真的不行，因此答應了Ubisoft的邀約。

所以這篇試玩的心得就先寫在前面，在遊戲玩法上中規中矩，但看得到團隊想要創新突破，因此這一代設計出了「武士彌助／忍者奈緒江」，兩位角色在操作、戰鬥上基本是天壤之別，彌助就是靠著蠻力、武士刀等等重型武器對陣，奈緒將擇跟系列作的刺客一樣，是以刺殺、潛行的方式戰鬥，製作人在訪談中有強調，除了極少數的特定內容外，基本上可以全程操控同一隻角色通關，因此是可以選擇同一隻角色通關，基本上也可以把他們視為同一個人物。

在遊戲性上，它本質上就是《刺客教條》，那些該有的都有，你用過的系統都是微幅優化再出發，如果要跟前一代《刺客教條：幻象》相比，我會覺得至少在試玩階段是有大大進步，不管是在地圖的豐富性（上一代僅在斯巴達的圓城）、戰鬥的豐富度，就是及格以上，但不會到特別出色，有一些小細節還是會覺得打擊的手感不佳，但整體就是超越上一代的表現，但並沒有達到80、90分的地步。

但在序章的劇情表現，個人是覺得渲染力滿強，有很完整帶出兩位的背景故事，尤其是奈緒江部分的演出，是在整個試玩階段印象最深刻的地方，由於保密的關係，沒辦法透露太多細節，但單就劇情演出上（包含後面任務的父子對談）我會給出滿不錯的評價，但針對人物模組的外表，由於筆者不是對日本文化有很深刻了解的人，針對一些耳熟能詳的日本武將、梟雄，會有一點覺得好像不是符合大眾想像，但這部分就留給玩家自行到遊戲中探索。

所以在試玩結束後，我會認為這是一款如果你是《刺客教條》系列粉絲可以去玩、好奇彌助在裡面戲份到底多吃重可以去玩，不會特別難下嚥、但整體就是中規中矩的等級（期待在劇情上會有比較深刻的刻劃），但如果針對先前的風波非常介意，大可跳過沒問題，甚至直接去看實況主遊玩「了解」劇情即可。

▼兩位的戰鬥風格完全不一樣。



其實前面的內容大致上就把試玩的心得打完，剩下的版面就稍微介紹一下這次《刺客教條：暗影者》中比較特別的內容，在主線劇情部分，如果是系列玩家，應該會很熟悉大致上就是分成先從支線開始解、找到主線目標，接著進行刺殺，在這次《暗影者》中也是這樣的模式，並沒有特別改變，但這次新增了「探子」的功能，有點類似盟友的概念，這些盟友不僅可以在戰鬥中給出協助，也可以幫忙探索地圖上的一些謎團，但在試玩時，會發現盟友其實超級強，像是力士叫出來後，基本上就可以在旁邊泡茶等她打完就好，讓遊戲的難度大幅降低。

在技能樹部分就和系列作一樣，針對喜歡的武器種類進行升級，可以解鎖更多連鎖技，而這次彌助／奈緒江的技能樹也是分開。此外，本作依然有「通緝」的系統，但這次可以透過切換角色來規避掉通緝，算是本次新增的功能。

最後，在美術部分，當然不免俗的會拿來跟《對馬戰鬼》相比，但仔細比較起來，會覺得對馬還是大勝很多，《暗影者》的美術並不差，也建構出一個色彩很鮮明的世界，但在某些小細節上就會覺得有點可惜，舉例來說，對馬戰鬼中止路系統會用風來代替，但《暗影者》就是白白的一條線告訴你怎麼走，這部分就會覺得滿可惜。

▼盟友在地圖探索、戰鬥都可以給出協助。

