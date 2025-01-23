任天堂申請兩項新專利為Switch 2準備？散熱系統圖片曝光

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，最近公佈的兩份專利文件可能揭示了任天堂 Switch 2 內部結構，特別是該新主機的散熱系統。本月初，任天堂終於正式公開了其下一代主機，名為「任天堂 Switch 2」。顧名思義，這款新主機在設計上與原版 Switch 類似，同樣可作為傳統主機和手持設備使用，這也是過去八年來 Switch 大獲成功的重要原因之一。

▼任天堂 Switch 2 於上周公佈。（圖／翻攝自Nintendo）

當然，任天堂 Switch 2 將配備一些升級和改進，該系統觸控螢幕更大，主機圖形性能據說可媲美 PlayStation 4 Pro。此外，Switch 2 的 Joy-Con 控制器也進行重新設計，不僅以不同的方式連接到主機底座，還新增了一個神秘的新按鈕，並且似乎能像電腦滑鼠一樣操作。關於新硬體許多細節仍未揭曉，但最近公佈的一些專利可能提供更多線索。

任天堂 Switch 2 正式亮相後不久，任天堂公司（Nintendo Co., Ltd.）美國和歐洲分別公佈兩份專利，這些專利似乎與該主機內部硬體有關。具體而言，這些文件描述了一個散熱系統，該系統可將外部空氣引入主機內部，專利文件中還包含了該裝置運作的圖解和示意圖。

儘管專利中並未明確提及任天堂 Switch 2，但專利在主機公佈後立即發布的時間點，強烈暗示這些專利與 Switch 2 有關。通常情況下，這類專利會在相關系統亮相後不久發布，以免專利的曝光搶走主機正式發佈的風頭。然而，目前這一切僅屬於推測，尚無法確定這些專利是否確實描述了 Switch 2 的散熱系統。