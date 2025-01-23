ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂申請兩項新專利為Switch 2準備？散熱系統圖片曝光

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，最近公佈的兩份專利文件可能揭示了任天堂 Switch 2 內部結構，特別是該新主機的散熱系統。本月初，任天堂終於正式公開了其下一代主機，名為「任天堂 Switch 2」。顧名思義，這款新主機在設計上與原版 Switch 類似，同樣可作為傳統主機和手持設備使用，這也是過去八年來 Switch 大獲成功的重要原因之一。

▼任天堂 Switch 2 於上周公佈。（圖／翻攝自Nintendo）▲▼Switch 2 。（圖／翻攝自Nintendo）

當然，任天堂 Switch 2 將配備一些升級和改進，該系統觸控螢幕更大，主機圖形性能據說可媲美 PlayStation 4 Pro。此外，Switch 2 的 Joy-Con 控制器也進行重新設計，不僅以不同的方式連接到主機底座，還新增了一個神秘的新按鈕，並且似乎能像電腦滑鼠一樣操作。關於新硬體許多細節仍未揭曉，但最近公佈的一些專利可能提供更多線索。

任天堂 Switch 2 正式亮相後不久，任天堂公司（Nintendo Co., Ltd.）美國和歐洲分別公佈兩份專利，這些專利似乎與該主機內部硬體有關。具體而言，這些文件描述了一個散熱系統，該系統可將外部空氣引入主機內部，專利文件中還包含了該裝置運作的圖解和示意圖。

儘管專利中並未明確提及任天堂 Switch 2，但專利在主機公佈後立即發布的時間點，強烈暗示這些專利與 Switch 2 有關。通常情況下，這類專利會在相關系統亮相後不久發布，以免專利的曝光搶走主機正式發佈的風頭。然而，目前這一切僅屬於推測，尚無法確定這些專利是否確實描述了 Switch 2 的散熱系統。

▲▼Switch 2 。（圖／翻攝自Nintendo）▲▼Switch 2 。（圖／翻攝自Nintendo）

關鍵字：Switch 2

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#台南 17人橋下圍帆布聚賭！ 警扮釣客破 #極簡風 賭場

推薦閱讀

直擊／台北電玩展首日人潮爆　最塞攤位出爐⋯玩家搶虛寶狂吶喊

前DCG中路Cryscata發文「職業生涯結束」　一季15隻英雄角色海代表

任天堂申請兩項新專利為Switch 2準備？散熱系統圖片曝光

《神魔之塔》經典女將秀缺席電玩展　「肉印神遊」色氣接棒送福利

外媒曝《GTA 6》定價有望飆到100美元...改變3A大作定價生態

阿拉伯炫富電競城Qiddiya參戰電玩展　攜手ROG搶先展示RTX 50顯卡

韓媒曝電競面臨各種困難　戰隊收入最高T1也難逃上億虧損

網投票「最催淚動畫」：紫羅蘭、CLANNAD多部神作上榜看到淚崩

《無名九使 覺醒》大失敗...項目取消開發、Reflector工作室裁員

「機動戰士鋼彈、初音未來」奪日本票房冠亞軍、年後雙登台灣大銀幕

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

外媒曝《GTA 6》定價有望飆到100美元

直擊／台北電玩展首日人潮塞爆

《神魔之塔》經典女將秀缺席電玩展

任天堂申請兩項新專利為Switch 2準備

前DCG中路Cryscata發文「職業生涯結束」

新卡片遊戲機「三國幻戰」上市

木棉花動漫嘉年華台中開跑

《原神》在美國遭罰款6億

韓媒曝電競面困難...戰隊上億虧損

阿拉伯炫富電競城Qiddiya參戰

最新新聞

直擊／台北電玩展首日人潮塞爆

前DCG中路Cryscata發文「職業生涯結束」

任天堂申請兩項新專利為Switch 2準備

《神魔之塔》經典女將秀缺席電玩展

外媒曝《GTA 6》定價有望飆到100美元

阿拉伯炫富電競城Qiddiya參戰

韓媒曝電競面困難...戰隊上億虧損

網投票「最催淚動畫」多部神作上榜

《無名九使 覺醒》大失敗工作室裁員

「鋼彈、初音未來」日本票房冠亞軍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366