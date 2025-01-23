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《Re:從零開始的異世界生活》開播倒數　預告揭死鬥場面

記者楊智仁／綜合報導

《Re:從零開始的異世界生活》是異世界系列相當知名的作品，其第三季「襲擊篇」於 2024 年秋天放送也迅速成為該季霸權。日前在「Re:0」相關節目中，官方也釋出接下來「反擊篇」的預告，前半部都被魔女教壓制的情況，在大家合作下即將展開反擊。

▼《Re:從零開始的異世界生活》反擊篇。（圖／翻攝自KADOKAWAanime）▲▼re0。（圖／翻攝自KADOKAWAanime）

 《Re:從零開始的異世界生活》第三季「襲擊篇」於去年 10 月播出，前八集維持相當不錯的製作品質，主角菜月昴招牌死亡回歸營造緊湊感，前兩季就讓所有陣營苦手的魔女教大舉來襲，超強實力完全壓制非常絕望。「Re:0」在第三季依舊把招牌文戲處理相當出色，菜月昴扛起責任與勇氣，統合各陣營戰力還有振奮人心的演講再度讓人感受到主角成長。

▲▼re0。（圖／翻攝自KADOKAWAanime）▲▼re0。（圖／翻攝自KADOKAWAanime）

《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」馬上要在 2 月 5 日放送，成為今年冬番最受人期待動畫之一，最新釋出預告可以看到所有人分別展開行動，加菲爾對上全新敵人、劍鬼鋒利斬擊下透露出熟悉的紅色頭髮，背後隱藏著一段令人心動又心痛的故事、普莉希拉 / 尤裡烏斯 / 菲魯特正面交鋒魔女教，當然還有主戰場「愛蜜莉雅、昴」以及「最強 vs 最強」。

▲▼re0。（圖／翻攝自KADOKAWAanime）

關鍵字：Re:從零開始的異世界生活

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