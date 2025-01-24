Switch 2賣多少？外媒調查玩家期望價格：399美元呼聲最高

記者楊智仁／綜合報導

上周任天堂 Switch 2 公佈影片中帶來了一些驚喜，例如 Joy-Con 控制器或許能當滑鼠使用，但也留下更多問題需要解答。其中一個最大的問題是：這台新主機價格會是多少，日前外媒也透過投票調查大家認為 Switch 2 的合理價格。

▼任天堂上周釋出 Switch 2 影片。（圖／翻攝自任天堂）

根據 2580 人的投票，超過 50% 的人同意 399 美元 ( 約 13000 台幣 ) 是合理價格。這個數字參考任天堂歷史定價策略，包括考慮通貨膨脹後的實際價格以及相對於市場競爭者的定價方式。當然，任天堂也可能選擇更低或更高價格，但考慮到 Switch 2 與原版 Switch 高度相似性（甚至名字也一樣），有網友表示對任天堂維持此價格的可能性很有信心。

25% 受訪者認為 Switch 2 會與現有的 Switch OLED 型號定價一致為 349 美元。 這將比索尼和微軟的主機低 100 美元，比 2017 年首發原版 Switch 僅高出 50 美元。儘管這可能是一個明智的選擇，鞏固下一輪競爭周期中的優勢，但任天堂是否需要採取這樣的策略仍是個疑問。一些讀者建議，這或許是將原版 Switch 降價好時機，讓 Switch 2 取代它的位置。

接下來，9% 的受訪者預測 449 美元高級型號，讀者 NegativeZero 提出的概念令人感興趣，或許會有一個更高級的「豪華版」型號，內含新設計的 Joy-Con 和捆綁遊戲（可能是新的《馬力歐賽車》）。這種策略可能吸引更多玩家，尤其是想要完整配件的用戶。