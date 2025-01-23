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前DCG中路Cryscata發文「職業生涯結束」　一季15隻英雄角色海代表

記者楊智仁／綜合報導

2025 年《英雄聯盟》賽區大改 PCS 與日本、越南、大洋洲合組 LCP 太平洋賽區，不過在 PCS 代表中並沒有看到人氣戰隊 DCG 身影，令許多粉絲感到惋惜。稍早前 DCG 中路 Cryscata 於 FB 發文表示「職業生涯已經結束了，這裡謝謝支持過我的人。」

▼Cryscata 於 FB 發文。（圖／翻攝自Cryscata FB） ▲▼Cryscata。（圖／翻攝自FB）

Cryscata 於 2022 年展開職業生涯，一開始是從 AD 起步，相當狂的操作及不怕死打法，作為當時新生代選手很快就吸引到大家關注。2024 年轉打中路之後效果更好，最大記憶點當然是 Cryscata 寬廣的角色池，以去年春季賽為例，23 場比賽就拿出多達 15 隻英雄，從射手、法師、刺客都難不倒他，夏季賽 Cryscata 維持同樣風格也一度讓 DCG 戰績衝上 PCS 例行賽第二名位置。

今日 ( 1/23 ) 稍早，Cryscata 於 FB 發文表示，「最近想試試看開直播，但不知要做甚麼內容，有人有想法嗎？除了打《英雄聯盟》之外的，然後我的職業生涯已經結束了，這裡謝謝支持過我的人，還有宿舍社區那隻貓，去年轉中路玩很多角色很滿意了，今年再轉個跑道，祝大家新年快樂。」

關鍵字：英雄聯盟

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