《Ave Mujica》最新話再登熱搜！Mortis宛如恐怖片情節嚇壞網友

記者楊智仁／綜合報導

說起 2025 年人氣新番《BanG Dream! Ave Mujica》絕對榜上有名，延續之前《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》高討論度，年初首集放送就因為太多人觀看導致動畫瘋一度伺服器當機。目前《Ave Mujica》已經進入第四集，最新回宛如恐怖片般的情節更是嚇壞網友並登上推特熱搜。

—以下含動畫劇透，介意者請勿往下拉—

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▼《BanG Dream! Ave Mujica》。（圖／翻攝自木棉花）

《Ave Mujica》上集樂團之間氣氛降至冰點，一度看起來要分崩離析，沒想到第四集開頭彷彿沒這回事，大家和樂融融讓祥子感到不對勁，演奏前睦突然喊出 「我根本不會彈吉他」，讓祥子直接把睦拉出來談判，此時第二人格 Mortis 登場直接喊出「小睦已經死掉了」，滿滿壓迫感搭配著紅色燈光不自覺讓人感到毛骨悚然，就連後續成員們討論第二人格時，Mortis 突然從半開的房門口探出令觀眾們嚇了一大跳。

這集不只《Ave Mujica》登上熱搜，連「雙重人格」、「恐怖動畫」都成為推特關鍵字，就連愛音聲優立石凛、爽世聲優小日向美香都喊到，「這也太恐怖了吧」、「看到第四集忍不住起雞皮疙瘩，每周情緒都很混亂，接下來到底會發生什麼事？ 」動畫主角祥子聲優則表示「好可怕...好痛苦...祥子的表情越來越憂鬱了。」