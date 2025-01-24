樂高打造全新《航海王》盒組！再現真人經典場景、主角新人偶登場

記者楊智仁／綜合報導

樂高®集團與Netflix首次攜手規劃的航海征途，兩大品牌共同合作，邀請來自世界各地的《航海王》粉絲們一起體驗全新的樂高®盒組，除了復刻多個Netflix《航海王》真人版影集中的經典場景，同步推出多位主要角色的樂高®人偶，重現令人難忘的精彩故事。另外《航海王》真人版第二季也即將在Netflix熱血回歸，邀請航海迷們一同展開這場刺激的海上冒險。

▼樂高打造全新《航海王》盒組。（圖／樂高提供）

玩具品牌樂高®再度與Netflix合作 推出全新《航海王》盒組

由日本知名漫畫家尾田榮一郎創作的暢銷漫畫系列《航海王》，在2023年首次於Netflix推出真人版影集便斬獲全球排行榜46 個國家的冠軍寶座，播出的4個月內創下7,160萬次的觀看紀錄，可見《航海王》多年來依舊熱度不減。而樂高®本次與Netflix合作，將Netflix《航海王》真人版影集中的經典場景進行復刻設計，重現徜徉在東方藍中的精緻細節，及航海王動漫主角的全新樂高®人偶，讓樂高®粉絲及海賊迷們能透過雙手，一步步拼砌出獨一無二的航海世界，沉浸在《航海王》偉大的故事之中。

樂高與動漫世界的首次碰撞 鼓勵粉絲們大膽展現創造力

樂高®首次與動漫世界跨界碰撞將Netflix真人版影集《航海王》的世界以樂高®積木的形式重現，本次合作象徵著歷史性的一刻，除了將《航海王》的故事場景透過真人演繹呈現，也運用精心設計的樂高®盒組，將這部經典動漫的冒險故事帶入真實世界中，讓《航海王》的粉絲們可以透過樂高® 發揮多元的創造力，展開刺激的航海冒險。

Netflix《航海王 ONE PIECE》真人版第二季即將精采回歸

令人引頸期盼的《航海王》第二季真人版影集也即將在Netflix播出，《航海王》講述了年輕的航海冒險家蒙其魯夫夢想找到傳說中的大秘寶「航海王」，成為海賊王的故事。在尋找大秘寶的旅程中，魯夫與其他的海賊：娜美、羅羅亞索隆、騙人布和香吉士組成了草帽海賊團展開全新的海洋大冒險。粉絲們能在觀賞影集的過程中，結合本次的樂高拼砌體驗，感受身臨其境的航海旅程。