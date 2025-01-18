新卡片遊戲機「三國幻戰」上市！玩家排隊搶玩...尖叫搶限定禮品

記者楊智仁／台北報導

卡片機台遊戲在台灣一直深受大小朋友喜愛，旗下代理許多人氣卡片機台遊戲的世雅育樂股份有限公司（SEGA TAIWAN LTD.）也於1月18日正式推出以三國時代故事為主題的「三國幻戰」全新卡片遊戲機，和熱愛三國歷史及卡片遊戲機的玩家一起感受沙場上一騎當千戰鬥快感。

▼ 《三國幻戰》先行體驗會台北登場 。（圖／記者黃克翔攝）

今日 ( 1/18 ) 官方特別在台北地下街舉辦大型體驗活動，現場由知名卡片遊戲YouTuber「雪兔」講解遊戲攻略，邀請玩家上台分別使用「郭嘉、關羽」享受實際快感，不僅如此，活動更舉辦有獎徵答，台下粉絲們為了精美禮品舉手高喊「三國幻戰」，現場設置機台都座無虛席氣氛相當熱烈。官方強調，「三國幻戰」每次遊玩後除了能夠獲得專屬實體卡片，遊戲結合手機註冊功能，讓卡片不僅僅是收藏品，玩家可以透過手機進行卡片能力與等級的強化帶來戰鬥優勢，提供全新遊戲體驗。

實體與數位結合 「三國幻戰」開創全新卡片遊戲機台體驗

「三國幻戰」每張卡面均由專業繪師及美術團隊精心設計，展現三國時代英雄人物與經典戰役，細膩描繪曹操的霸氣風範、關羽的忠勇形象，以及貂蟬的優雅美麗。玩家不僅能在遊戲中體驗戰鬥的樂趣，還能欣賞到獨一無二的藝術作品。除此之外，兩人座的機台設計可讓兩位玩家同時遊玩，攜手闖關獲得更多強化素材，並帶來更多互動、競技樂趣。

結合實體卡片與數位機制的「三國幻戰」卡片遊戲機，不僅讓玩家可以在遊戲過程中收藏精心繪製的遊戲卡片，更提供手機註冊及卡片強化功能。透過手機強化後的卡片，除了外觀更加炫目，還能大幅提升角色的戰鬥能力，幫助玩家快速通關、收集強化素材，獲得更加豐富的戰鬥體驗。

《三國幻戰》卡片設計上也帶來層次豐富的收集樂趣，稀有度分為普通、稀有、史詩、傳說四種等級。即使是普通等級的卡片，玩家也能透過強化系統逐步升等至傳說，甚至有機會獲得限量白銀傳說等級卡片，為玩家帶來滿滿成就感。

針對多餘的卡片，遊戲中設置分解與兌換機制。玩家可將不需要的卡片分解為稀有素材，並在網路商城中兌換限定贈品，進一步增加遊戲策略與收藏的趣味性。此外，為提升玩家抽到稀有卡片的機會，遊戲提供必得一張史詩等級卡片的「十連點將」保底遊玩機制，讓玩家在追求高稀有度卡片的過程中充滿期待與驚喜。