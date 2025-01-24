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萬代STEAM春節特賣將展開：黑暗靈魂、小小夢魘...最低2.5折

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂於今日宣布，STEAM的春節特賣活動將於2025年1月28日（二）～2025年2月3日（一）間展開，指定遊戲於限定期間購買可享最低2.5折起優惠。今年春節特賣中，由FromSoftware所開發，人氣長年歷久不衰的傳奇動作遊戲經典，包含《黑暗靈魂 Remastered》、《黑暗靈魂2》、《黑暗靈魂3》等《黑暗靈魂》系列作品皆將以5折價格登場。

▼萬代春節特賣將展開。（圖／翻攝自Steam）▲▼萬代春節特賣。（圖／翻攝自Steam）

以「鋼彈模型」為主題，獨一無二的《GUNDAM 創壞者》系列最新作品《GUNDAM 創壞者4》，及可與全球玩家組成最多20人隊伍，《刀劍神域》系列線上共鬥動作遊戲《刀劍神域 碎夢邊境》亦祭出了8折的優惠。除此之外，使用Unreal Engine 5打造，挑戰硬體極限的熱血格鬥遊戲《鐵拳8》，以及暗黑刺激的懸疑冒險作品《小小夢魘》等作品也都將在限定期間以優惠價格登場。

▲▼萬代春節特賣。（圖／翻攝自Steam）

【STEAM春節特賣優惠品項】

．《黑暗靈魂 Remastered》數位標準版：5折
．《黑暗靈魂2》數位標準版：5折
．《黑暗靈魂3》數位標準版：5折
．《GUNDAM 創壞者4》數位標準版：8折
．《刀劍神域 碎夢邊境》數位標準版：8折
．《鐵拳8》數位標準版：5折；數位終極版：6折
．《小小夢魘》數位標準版：2.5折

▲▼萬代春節特賣。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：STEAM

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