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2025強檔看不完「鬼滅、間諜家家酒、我英」...情報一次看

記者楊智仁／綜合報導

今年冬番除了有「我獨自升級 第二季、藥師少女的獨語 第二季」之外，不少大作續篇也同樣會在 2025 年放送或上映，從「Re:從零開始的異世界生活 第三季 反擊篇、戀上換裝娃娃、膽大黨、間諜家家酒、鬼滅之刃」，對動漫迷來說又是可以好好享受的一年。

▼眾多人氣作品即將在 2025 年放送 or 上映。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特） ▲▼留稿整理。（圖／翻攝自推特）

《Re:從零開始的異世界生活》第三季 反擊篇 - 2 月開播

《Re:從零開始的異世界生活 第三季》經過前半部魔女教的強襲後，下半篇會在 2 月 5 日起播出，面對前所未有的威脅，昴與愛蜜莉雅要如何度過最強大的威脅，而隱藏在劍鬼身上的過去，同樣會在「反擊篇」中同步揭曉。

《膽大黨》第二季 - 7 月開播

《膽大黨》故事圍繞在超自然現象的舞台，異想天開的劇情、快節奏流暢戰鬥畫面、男女主角鮮明刻劃以及感情進展，搭配觸動人心催淚神回，迅速成為該季霸權，準備繼續看綾瀨桃與厄卡倫前往寺仁家面對全新挑戰。

《怪獸8號》第二季 - 7 月開播

《怪獸8號》這部於「少年JUMP+」上點閱數超過 6 億次作品，去年 4 月動畫第一季放送結束後沒讓大家等太久，第二季 2025 年 7 月開播，隨著怪獸出現的頻率和強度越來越高，防衛隊們勢必得想到其他辦法去應對即將到來的威脅，同時「保科的假日（保科の休日）」也會在今年於日本各大戲院上映。

《我的英雄學院》最終季 - 秋天開播

《我的英雄學院》原作漫畫連載在 2024 年 8 月劃下句點，如今動畫也慢慢接近尾聲，這 10 年來我英為大家帶來許多精彩且熱血的戰鬥，就算傷痕累累也不能退縮，正邪雙方最終的對戰，今年正是動畫為死鬥畫下句點的時刻。

《SPY×FAMILY間諜家家酒》第三季 - 10 月開播

風靡全球的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》融合間諜與家庭溫馨日常，可愛又爆笑喜劇是許多觀眾每周精神糧食。動畫播出後，安妮亞幾乎已成為國民女兒，各種顏藝、互動融化所有粉絲。目前第三季確定會在今年 10 月開播，準備好再度感受安妮亞的魅力。

▼《間諜家家酒》第三季 10 月開播。（圖／翻攝自@spyfamily_anime推特）▲▼留稿整理。（圖／翻攝自推特）

《戀上換裝娃娃》第二季 - 2025 年開播

《戀上換裝娃娃》是 2022 年冬天最大黑馬，精緻畫風加上男女主角可愛互動掀起一陣旋風、作品在「戀愛」與「喜劇」分配上拿捏恰到好處，動畫播出後人氣飛躍性成長，原作更是從原本 350 萬套直接飆破 1000 萬套大關。等待兩年後，官方終於確定《戀上換裝娃娃》續作會在 2025 年開播。

▼《戀上換裝娃娃》第二季 - 2025 年開播。（圖／翻攝自@kisekoi_anime推特）▲▼留稿整理。（圖／翻攝自推特）

《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》-  2025 年上映

藤本樹黑暗奇幻作品所改編的《鏈鋸人》，動畫 2022 年播出後引起不小迴響，接下來「蕾潔篇」可說是粉絲們最期待篇章，一段關於淀治與少女的愛情故事，如今官方確定《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》會在 2025 年上映，當時劇場版特報公開短短 1 天在 YouTube 上就突破 400 萬觀看，可見粉絲們期待程度。 

《鬼滅之刃 無限城篇》- 2025 年上映

無數動漫粉絲引頸期盼，《鬼滅之刃「柱訓練篇」》自 6 月播畢並於最後一集宣布『劇場版「鬼滅之刃」無限城篇』將以三部曲的形式製作之後，公開劇場版首部曲將於 2025 年上映，配合此確定上映資訊，也同步釋出第二彈的特報和先行視覺圖。

關鍵字：動畫

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