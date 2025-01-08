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數據揭《寶可夢TCG》有多強：首月營收2億美金　台灣收益排第三

記者楊智仁／綜合報導

2024年10月推出的《Pokémon TCG Pocket》自發行以來就在全球手機遊戲市場上大獲成功。收益方面，日本成為最大的市場，佔全球市場份額超過40%，其平均每下載收益（RPD）超過20美元，是排名第二香港的兩倍。

▼《Pokémon TCG Pocket》。（圖／翻攝自PokemonTCGP推特、Sensor Tower）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Sensor Tower）

根據Sensor Tower的數據，從2024年10月30日至12月20日，《Pokémon TCG Pocket》全球下載量份額中，美國以18%位居榜首，其次是巴西和法國各佔10%，日本下載量份額中排名第四，但在收益份額方面位列第一，佔總收入40%，與排名第二的美國（23%）差距接近兩倍。期間，日本平均每下載收益（RPD）達到23美元為全球最高，香港排在第二，而台灣則是位列第三。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Sensor Tower）

《Pokémon TCG Pocket》全球成功開局，也在各大市場收入排行榜中得以體現，根據Sensor Tower數據，該遊戲自推出以來便穩居主要市場App Store收入排行榜前列，統計期間日本和法國穩定在前五名內，美國則保持在前十名內，台灣一度保持第一名，後續有出現比較大的震盪趨勢。《Pokémon TCG Pocket》的成功，除了得益於寶可夢IP及《寶可夢卡牌遊戲》的人氣外，還融合了許多手機遊戲的優勢，如可在線尋找對手的功能、數位化的卡牌特效以及對戰時的音效等，這些都促成了該遊戲的全球熱銷。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Sensor Tower）

《Pokémon TCG Pocket》勢頭到底有多強？Sensor Tower的數據顯示，2024年全球手機遊戲收益排行榜榜首為《MONOPOLY GO!》，該遊戲於2023年4月推出，上市首月全球下載量超過1400萬，收入超過2000萬美元。而《Pokémon TCG Pocket》上市首月全球下載量超過3300萬，收入高達2億美元，數據遠超《MONOPOLY GO!》。▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Sensor Tower）

關鍵字：寶可夢

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