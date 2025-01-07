睽違15年！台灣漫畫家日本正式出道　登集英社體系平台連載新作

記者蘇晟彥／綜合報導

翔英融創簽約漫畫家傑萊特（ZELITTO）全新作品《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》（原著すかいふぁーむ コンテ） 7日起透過集英社DashX文庫NicoNico漫畫進行連載，同時也將出版書籍，成為睽違15年來台灣第二位於集英社體系下推出作品的台灣漫畫家。

▼台灣漫畫家傑萊特作品登上集英社DashX文庫－NicoNico漫畫連載。（圖／翔英融創提供）







翔英融創總經理楊國祥表，「傑萊特是一位非常優秀的創作者。過去，他為許多輕小說進行封面設計與插畫，累積了豐富的創作經驗。他擅長奇幻類型畫風，想像力令人為之驚嘆！這次能成功推薦傑萊特給集英社，並透過DashX文庫讓傑萊特以漫畫家身分在日本正式出道，對翔英融創而言也是一個重大的里程碑。我們希望未來能挖掘更多優秀的創作者，汲取日本漫畫的經驗，將台灣作品推向全世界。」

魔法、劍士、美少女，傑萊特打造獨有奇幻世界

《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》講述了一個異世界的冒險故事。在一個15歲即被視為成人並論及婚姻的國度，傳聞只要超過25歲仍保持童貞，就能成為魔法師。主角吉格便是始此成為了魔法師，但他在25歲時覺醒的魔法技能「強化」卻在戰鬥中完全派不上用場，甚至連擅長的劍術也隨著魔法能力的覺醒而無法使用，因而被眾人揶揄為「無能」魔法師，最後甚至被逐出擔任守護魔法師的村莊。正當吉格深陷挫敗時，他在森林中邂逅了一位神秘美少女，兩人踏上前往王都的旅程，結交新夥伴並發現吉格魔法「強化」的真相。

本作自2025年1月7日起，每週二在NicoNico漫畫（ニコニコ漫画・水曜日はまったりダッシュエックスコミック）連載更新註1。DashX文庫（ダッシュエックス文庫）為日本集英社旗下輕小說系列文庫，主要出版校園類小說及喜劇類等輕小說作品。NicoNico漫畫母公司為角川公司，是一開放性網路漫畫平台；讀者不但可以在平台上閱讀漫畫，也可以透過留言與其他讀者進行討論交流。