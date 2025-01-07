ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

睽違15年！台灣漫畫家日本正式出道　登集英社體系平台連載新作

記者蘇晟彥／綜合報導

翔英融創簽約漫畫家傑萊特（ZELITTO）全新作品《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》（原著すかいふぁーむ コンテ） 7日起透過集英社DashX文庫NicoNico漫畫進行連，同時也將出版書籍，成為睽違15年來台灣第二位於集英社體系下推出作品的台灣漫畫家。

▼台灣漫畫家傑萊特作品登上集英社DashX文庫－NicoNico漫畫連載。（圖／翔英融創提供）

▲▼

翔英融創總經理楊國祥表，「傑萊特是一位非常優秀的創作者。過去，他為許多輕小說進行封面設計與插畫，累積了豐富的創作經驗。他擅長奇幻類型畫風，想像力令人為之驚嘆！這次能成功推薦傑萊特給集英社，並透過DashX文庫讓傑萊特以漫畫家身分在日本正式出道，對翔英融創而言也是一個重大的里程碑。我們希望未來能挖掘更多優秀的創作者，汲取日本漫畫的經驗，將台灣作品推向全世界。」

魔法、劍士、美少女，傑萊特打造獨有奇幻世界
 《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》講述了一個異世界的冒險故事。在一個15歲即被視為成人並論及婚姻的國度，傳聞只要超過25歲仍保持童貞，就能成為魔法師。主角吉格便是始此成為了魔法師，但他在25歲時覺醒的魔法技能「強化」卻在戰鬥中完全派不上用場，甚至連擅長的劍術也隨著魔法能力的覺醒而無法使用，因而被眾人揶揄為「無能」魔法師，最後甚至被逐出擔任守護魔法師的村莊。正當吉格深陷挫敗時，他在森林中邂逅了一位神秘美少女，兩人踏上前往王都的旅程，結交新夥伴並發現吉格魔法「強化」的真相。

本作自2025年1月7日起，每週二在NicoNico漫畫（ニコニコ漫画・水曜日はまったりダッシュエックスコミック）連載更新註1。DashX文庫（ダッシュエックス文庫）為日本集英社旗下輕小說系列文庫，主要出版校園類小說及喜劇類等輕小說作品。NicoNico漫畫母公司為角川公司，是一開放性網路漫畫平台；讀者不但可以在平台上閱讀漫畫，也可以透過留言與其他讀者進行討論交流。

關鍵字：漫畫集英社

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

MSI CES2025五大系列筆電陣容全公開　領先搭載GeForce RTX50系列

《原神》線下活動開跑！超帥瑪薇卡COSER、主題彩繪重機現身信義區

睽違15年！台灣漫畫家日本正式出道　登集英社體系平台連載新作

跟著天狐女神短今著迷《天狐宴》！200款遊戲「LINE一點就開玩」 儲值爽抽林酒店下午茶

LCP公開賽季決賽、升降賽資訊　開幕戰中信CFO對決越南MVKE

韓網批《魔法少年賈修》賀圖像旭日旗　作者：是日出...不會道歉

爆哥隔757天再出戰《跑跑卡丁車1》　大馬猴盃小組第一突圍

網問AI寶可夢如何進化？ChatGPT瞎掰新角「布撥班基拉斯」網笑翻

繪師分享同人擺攤心境吸上萬網友共鳴　看似冷靜其實一堆內心戲

《火影忍者》聯名服台灣上市　曉組織黑袍、多功能中忍背心再現

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

繪師分享同人擺攤心境吸上萬網友共鳴

《火影忍者》聯名服台灣上市

台灣漫畫家登集英社連載

So-net還是撐不住了⋯

《MyGO!!!!!》聲優想來台看企鵝寶寶

索尼CES遭酸

韓網批《魔法少年賈修》賀圖像旭日旗

《GTA6》太強...外媒估首年營收就破千億

網問寶可夢如何進化AI直接瞎掰

旅行者集合！《原神》線下活動開跑

最新新聞

MSI CES2025筆電陣容全公開

旅行者集合！《原神》線下活動開跑

台灣漫畫家登集英社連載

跟著天狐女神短今著迷《天狐宴》

LCP公開賽季決賽、升降賽資訊

韓網批《魔法少年賈修》賀圖像旭日旗

爆哥隔757天再出戰《跑跑卡丁車1》

網問寶可夢如何進化AI直接瞎掰

繪師分享同人擺攤心境吸上萬網友共鳴

《火影忍者》聯名服台灣上市

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366