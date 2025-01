200萬訂閱動畫鋼琴家「A叔」年末現身！獻2024霸權唯美組曲

記者楊智仁/綜合報導

大家昨天 ( 12/31 ) 是用甚麼方式告別 2024 年的呢?對於動漫粉絲來說,聽著「A 叔」的音樂絕對是個令人放鬆的選擇。YT 擁有 225 萬訂閱動畫鋼琴頻道「Animenz Piano Sheets」時隔一年現身,年末帶來《葬送的芙莉蓮》動人組曲。

▼《葬送的芙莉蓮》12分鐘組曲。(圖/翻攝自動畫推特、Animenz Piano SheetsYT)

「Animenz Piano Sheets」可說是最有名的動畫鋼琴頻道之一,中文圈粉絲們又將其稱為「A 叔」,頻道自 2010 年開始經營,影片僅露出雙手動畫編曲複雜又精細,讓許多粉絲沉浸在他高超的技巧中。14 年來 A 叔演奏無數動畫音樂,其中又以 2015 年的《東京喰種》主題曲〈Unravel〉最為知名,累積觀看數達到 9872 萬。

距離 A 叔上一次發片已經是 2023 年 12 月 29 日《咒術迴戰》的主題曲〈SPECIALZ〉,隨著 2024 迎來尾聲,A 叔也在昨日回歸和大家一起迎接新年,演奏《葬送的芙莉蓮》原聲帶的七首歌合為 12 分鐘的組曲,包含「Great Mage Flamme、Zoltraak、Waltz for Stark and Fern、Frieren the Slayer、One Last Adventure、Main Theme」藉由這部動畫霸權和大家一起踏上觸動人心的旅程。