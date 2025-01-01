ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

200萬訂閱動畫鋼琴家「A叔」年末現身！獻2024霸權唯美組曲

記者楊智仁／綜合報導

大家昨天 ( 12/31 ) 是用甚麼方式告別 2024 年的呢？對於動漫粉絲來說，聽著「A 叔」的音樂絕對是個令人放鬆的選擇。YT 擁有 225 萬訂閱動畫鋼琴頻道「Animenz Piano Sheets」時隔一年現身，年末帶來《葬送的芙莉蓮》動人組曲。

▼《葬送的芙莉蓮》12分鐘組曲。（圖／翻攝自動畫推特、Animenz Piano SheetsYT） ▲▼《葬送的芙莉蓮》12分鐘組曲。（圖／翻攝自推特、YT）

「Animenz Piano Sheets」可說是最有名的動畫鋼琴頻道之一，中文圈粉絲們又將其稱為「A 叔」，頻道自 2010 年開始經營，影片僅露出雙手動畫編曲複雜又精細，讓許多粉絲沉浸在他高超的技巧中。14 年來 A 叔演奏無數動畫音樂，其中又以 2015 年的《東京喰種》主題曲〈Unravel〉最為知名，累積觀看數達到 9872 萬。

距離 A 叔上一次發片已經是 2023 年 12 月 29 日《咒術迴戰》的主題曲〈SPECIALZ〉，隨著 2024 迎來尾聲，A 叔也在昨日回歸和大家一起迎接新年，演奏《葬送的芙莉蓮》原聲帶的七首歌合為 12 分鐘的組曲，包含「Great Mage Flamme、Zoltraak、Waltz for Stark and Fern、Frieren the Slayer、One Last Adventure、Main Theme」藉由這部動畫霸權和大家一起踏上觸動人心的旅程。

關鍵字：動畫葬送的芙莉蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

24年Sony、EA多家遊戲商遇大裁員潮　為何僅任天堂不受影響

中國電信《健身環大師》直接「開抄致敬」任天堂名作　價格還翻倍

韓國通過法案「遊戲廠商虛報機率將付賠償責任」　最高達三倍

200萬訂閱動畫鋼琴家「A叔」年末現身！獻2024霸權唯美組曲

新年動漫第一展《膽大黨》快閃店登台！高速婆婆巨大氣偶追你跑

廣志遛小白爆衝！「QQ飛車／蠟筆小新」手遊合作超奇葩紅到日本

賣同人誌40年沒賺過錢　70歲攤主吐心聲：這是興趣...會堅持下去

17歲台灣之光！　Ugang奪亞青電競賽「快打旋風6」冠軍

《戀上換裝娃娃》海夢泳裝坐姿模型　白皙肌膚還原臉紅心跳瞬間

《亂馬1／2》天道茜聲優來台辦簽名會！配音40年聲演無數經典

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

為何僅任天堂不受大裁員潮影響

70歲男同人擺攤40年沒賺過錢

中國電信推《健身環大師》開抄

2025台北電玩展陣容搶先看

《我推的孩子》真人電影票房不佳

台北電玩展Indie House平面圖公開

Xpark企鵝寶寶定名「Tomorin」

「寶可夢風味糖」超商登場

「QQ飛車 X 蠟筆小新」合作紅到日本

17歲台灣之光！　Ugang奪亞青電競賽「快打旋風6」冠軍

最新新聞

為何僅任天堂不受大裁員潮影響

中國電信推《健身環大師》開抄

韓國法案「遊戲廠商虛報機率將付賠償責任」

200萬訂閱動畫鋼琴家「A叔」年末現身

新年動漫第一展《膽大黨》快閃店登台

「QQ飛車 X 蠟筆小新」合作紅到日本

70歲男同人擺攤40年沒賺過錢

17歲台灣之光！　Ugang奪亞青電競賽「快打旋風6」冠軍

《戀上換裝娃娃》海夢泳裝坐姿模型推出

《亂馬1／2》天道茜聲優來台辦簽名會

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366