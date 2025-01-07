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跟著天狐女神短今著迷《天狐宴》！200款遊戲「LINE一點就開玩」 儲值爽抽林酒店下午茶

遊戲中心／綜合報導

現代人出門在外一定要有那麼一款遊戲可以「隨手玩、隨手爽」，由啦啦隊女神短今化身絕美「天狐女神」、擔任代言人的「天狐宴」，就是所有喜歡「隨時爽一下」的玩家可以暢玩的娛樂盛宴。遊戲告別繁雜的App操作，只要通過Line就能立即打開，爽玩4大類型、超過200多款遊戲，現在儲值50點以上更有機會抽中「林酒店」下午茶餐券，還不趕快跟著短今一起加入天狐宴，享受一場爽玩爽吃的遊戲之旅。

>>爽玩天狐宴，200多種精彩遊戲旅程點此開始<<

▼啦啦隊女神短今化身「天狐女神」，邀請玩家透過LINE輕鬆爽玩200多款遊戲。（圖／品牌提供）

▲▼ 短今代言天狐宴 。（圖／品牌提供）

現代人手機不離身，不只有各種App解決生活所需，打發時間的遊戲也是必備的App之一，但每次要遊玩不同類型的遊戲，就要下載一個不同的App，不僅操作就花費不少時間，更佔了手機許多容量，讓人十分苦惱，但現在只要透過LINE就能直接打開《天狐宴》，遊戲採用H5架構設計，無須玩家額外花費時間下載APP，還可以直接透過LINE帳號登入遊玩，完美提供了玩家隨時隨地遊玩的夢想。

遊戲中設置4大類型（電子、益智、棋牌、捕魚）從打發時間最好用的益智、棋牌類遊戲到緊張刺激，讓人一把接著一把玩的美女百家樂，更有多款能夠多人線上PK的競技類，超過200多款遊戲等待玩家發掘最愛的那味，只要點開《天狐宴》，不管是想要拼手速打出高成績、又或著是隨處開玩放鬆一下，在這裡你總能找到最渴望的遊戲。

對此， 《天狐宴》在今年更邀請到啦啦隊女神「短今」化身成天狐女神、擔任代言人，短今表示，「只要打開LINE就能玩，真的超級方便！而且遊戲種類超多，從刺激的電子遊戲到益智的棋牌遊戲，應有盡有，保證讓你玩到停不下來！」讓所有玩家一秒告別下載煩惱，玩到不亦樂乎。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

為了邀請廣大玩家一起與短今加入《天狐宴》行列，現在新手玩家登入就會獲得「第一桶金」，再透過每日簽到、推薦分享、綁定門號等活動，就有更多額外的天狐幣可以領取。而撒錢不手軟的官方在近日更是祭出好禮五大活動

活動一：儲值最高贈158%
活動二：儲值再加碼
活動三：來玩天狐宴、去吃林酒店！
活動四：創建公會，會長你來當！
活動五：公會金最高0.6%

透過三大活動讓玩家能在遊戲初期就拿滿滿的天狐幣，在遊戲中放肆開玩以外，儲值滿50點以上就有機會抽到台中「林酒店下午茶餐券」，讓所有玩家開心吃到合不攏嘴。此外，遊戲中各種「驚天大禮包」、「首儲加碼送」更是毫不手軟，只要小小金額就能讓爽感大大加倍，絕對是新手入坑必購的禮包，現在就跟著「天狐女神」短今一起探索《天狐宴》的無窮魅力，享受隨處開玩的娛樂盛宴！

請理性遊戲，避免沉迷，本遊戲僅供娛樂用途。

▲▼ 短今代言天狐宴 。（圖／品牌提供）

關鍵字：天狐宴短今

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