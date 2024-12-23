《航海王》跨界合作NBA湖人隊　魯夫穿紫金戰袍帥氣灌籃

記者楊智仁／綜合報導

尾田榮一朗的《航海王 ONE PIECE》是全球最受歡迎系列之一，其影響力早已超越動漫領域，即使是沒看過的人也對它有所耳聞。過去幾年裡，《航海王》曾與許多知名品牌展開連動，如今更宣布與 NBA 球隊洛杉磯湖人（LA Lakers）攜手合作。

▼航海王合作湖人隊。（圖／翻攝自@Lakers推特）

《航海王》人氣每年不斷上升。其漫畫年銷量以數百萬計，能夠與之匹敵的作品屈指可數，光是 2024 年《航海王》漫畫銷售量達到 500 萬冊，成為當年第三暢銷漫畫，值得一提的是，2024 年僅發行三卷新單行本，更顯得這一數字尤為驚人。雖然動畫將休息至 2025 年 4 月，而在動畫回歸之前，大家可以透過相關活動繼續感受《航海王》魅力。

洛杉磯湖人隊是 NBA 中的名門，先前宣布與《航海王》合作舉辦「Welcome Luffy Game Night Collab」主題之夜，將於 2025 年 2 月 28 日 ( 美國時間 ) 舉辦，官方於推特上發布魯夫身穿湖人隊球衣帥氣扣籃視覺圖，當天將對決同城的快艇隊。值得一提的是，湖人隊目前陣中剛好就有來自日本的八村塁，也讓這次跨界合作充滿著更多話題。