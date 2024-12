《航海王》跨界合作NBA湖人隊　魯夫穿紫金戰袍帥氣灌籃

記者楊智仁/綜合報導

尾田榮一朗的《航海王 ONE PIECE》是全球最受歡迎系列之一,其影響力早已超越動漫領域,即使是沒看過的人也對它有所耳聞。過去幾年裡,《航海王》曾與許多知名品牌展開連動,如今更宣布與 NBA 球隊洛杉磯湖人(LA Lakers)攜手合作。

▼航海王合作湖人隊。(圖/翻攝自@Lakers推特)

《航海王》人氣每年不斷上升。其漫畫年銷量以數百萬計,能夠與之匹敵的作品屈指可數,光是 2024 年《航海王》漫畫銷售量達到 500 萬冊,成為當年第三暢銷漫畫,值得一提的是,2024 年僅發行三卷新單行本,更顯得這一數字尤為驚人。雖然動畫將休息至 2025 年 4 月,而在動畫回歸之前,大家可以透過相關活動繼續感受《航海王》魅力。

洛杉磯湖人隊是 NBA 中的名門,先前宣布與《航海王》合作舉辦「Welcome Luffy Game Night Collab」主題之夜,將於 2025 年 2 月 28 日 ( 美國時間 ) 舉辦,官方於推特上發布魯夫身穿湖人隊球衣帥氣扣籃視覺圖,當天將對決同城的快艇隊。值得一提的是,湖人隊目前陣中剛好就有來自日本的八村塁,也讓這次跨界合作充滿著更多話題。

Luffy and the Straw Hat Pirates are joining the Lakers for One Piece Night on Feb. 28! More details to come ????‍☠️ #LakersxONEPIECE



麦わらのルフィ「Los Angeles Lakers」入団!?

『ONE PIECE』と「Los Angeles… pic.twitter.com/nzc1wWVMaK