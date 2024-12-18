萬代Steam特賣開跑最低2.5折優惠　「刀劍、艾爾登法環」加入品項

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂於宣布，《刀劍神域》家用主機遊戲系列最新力作，STEAM®版《刀劍神域 碎夢邊境》即將首次加入限時特賣行列。此外，STEAM®平台亦自即日起 - 2024年12月20日；2024年12月20日 - 2025年1月3日間分別推出2檔特賣活動，指定遊戲分別於限定期間購買可享最低2.5折起優惠。

▼《刀劍神域 碎夢邊境》首次加入特賣行列。（圖／萬代提供）

《刀劍神域》家用主機遊戲系列最新力作《刀劍神域 碎夢邊境》即將首次加入限時特賣的行列，玩家將可透過本作與全球玩家組成最多20人的隊伍，一同對抗面前的強敵或在地圖上自由探索，亦可在單人遊玩專用的離線模式「故事模式」中，享受首次以原作及動畫為基礎所描繪的故事。

可在線上與其他玩家一同並肩作戰的《刀劍神域 碎夢邊境》，以及透過不同零件盡情打造喜愛機體的《GUNDAM 創壞者4》都將在2檔特賣活動中同步推出8折優惠；使用Unreal Engine 5，讓玩家可以身歷其境體驗熱血戰鬥的《鐵拳8》則將分別針對不同版本於2檔特賣活動中祭出5折及6折的優惠價格。

此外，《無名九使 覺醒》、《小小夢魘》、《艾爾登法環》及《機戰傭兵™VI 境界天火™》等眾多人氣作品都將分別在12月13日（五）～12月20日（五）之間及12月20日（五）～1月3日（五）之間舉行的特賣活動中登場，並在限定期間內以優惠的價格展開販售。

【STEAM®發行商特賣優惠品項】

．《刀劍神域 碎夢邊境》數位標準版、數位豪華版、數位典藏版：8折

．《無名九使 覺醒》數位標準版、數位豪華版：5折

．《GUNDAM 創壞者4》數位標準版、數位豪華版、數位終極版：8折

．《鐵拳8》數位標準版：5折

．《鐵拳8》數位終極版：6折

．《小小夢魘》數位標準版：2.5折

．《小小夢魘2》數位標準版、數位豪華版：3.3折

．《火影忍者 疾風傳 終極風暴 4》數位標準版：4折

【STEAM®冬季特賣優惠品項包含】

．《刀劍神域 碎夢邊境》數位標準版、數位豪華版、數位典藏版：8折

．《GUNDAM 創壞者4》數位標準版、數位豪華版、數位終極版：8折

．《鐵拳8》數位標準版：5折

．《鐵拳8》數位終極版：6折

．《艾爾登法環》數位標準版：6折

．《機戰傭兵™VI 境界天火™》數位標準版、數位豪華版：6折