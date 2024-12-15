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不畏10度低溫千人湧《新楓之谷》楓潮派對！狂狼勇士、隱月remaster現場打Boss　玩家創作者市集爆買周邊

記者楊智仁／台北報導

迎接 2025 年到來，高人氣遊戲《新楓之谷》依照慣例，趕在歲末年終之際，將遊戲盛典「楓潮派對」帶入台北天母體育館，這次活動主打「屬於玩家的專屬派對」特別設計多個特色展區讓所有粉絲能夠同樂，舞台定時推出豐富活動，人氣實況主月希、Vivi、羅傑、NL也到場共襄盛舉，搭上官方首次主辦的創作者市集，要讓所有玩家能夠滿載而歸、盡情拍照、爆買周邊，跟著《新楓之谷》享受最不一樣的新年派對。

在台北精華地段，「楓潮派對」把豐富內容帶進天母體育館，儘管 12 月 15 日北市體感溫度只有 10 度，一早還是吸引超過千名玩家等候，戶外同時設置巨型充氣玩偶，許多粉絲都圍繞著自己最喜歡的小怪物搶拍照、狂打卡，現場也有不少死忠玩家裝扮成遊戲中的角色，不少人揪著好友、公會夥伴到場，只為了能留下更多回憶。

▼玩家們不畏低溫蜂擁參加楓潮派對。（圖／記者周宸亘攝）▲▼楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）▲楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）

▼二樓官方快閃店進場就排滿人潮。（圖／記者周宸亘攝）▲楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）▲▼楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）

本次楓潮派對設置多個特色展區，不少玩家一開放進場就衝去 2F 設置官方快閃店，走廊上排了滿滿人潮搶手商品馬上銷售一空。隨著主持人宣布活動開始的聲音響起，映入眼簾的是氣派十足「互動展示區」，帥氣燈箱閃耀於黑暗之中，在這裡能看到「全新 BOSS - 林波」屬於 285 等以上玩家可進入挑戰；「版本活動－記憶中的一頁、Chaser 活動」玩家們在兩個活動中跟著殺人鯨偵探的腳步，揭密軍團長們的過去；「狂狼勇士、隱月 remaster」為了讓玩家們都能愉快的體驗 remaster 後的兩個職業，提供了專屬兩個職業的「花開月影」活動，只要使用新創的狂狼勇士或隱月職業，達到指定等級，即可獲得豐富獎勵。資深玩家林先生表示，自己大概 14 年前開始接觸《新楓之谷》，一進到會場看到舞台的佈置就非常喜歡，很感謝官方每次都舉辦實體活動，很期待遊戲新內容的到來。

▼楓潮派對設置多個特色展區帥氣感十足。（圖／記者周宸亘攝）▲楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）▲楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）▲楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）

「創作者市集」、「實況屋」，讓創作者與實況主和玩家近距離交流，完全沒有距離感。官方首次主辦的創作者市集是全場矚目焦點，各種可愛怪物、角色齊聚一堂化作帽子、立牌、摺扇等多樣化商品吸引粉絲駐足觀看，創作者都非常活潑，穿上 Cosplay 服裝與大家互動之外，也暖心喊到，「能把自己喜歡的東西分享給更多同好，是這次楓潮派對最開心的事。」實況主部分，月希、Vivi、羅傑、NL也到場共襄盛舉，先用手機直播帶著線上觀眾們遊覽楓潮派對各大展區，月希頭上還戴著遊戲內的任務燈號可愛滿分，經過玩家紛紛碰觸燈號，象徵接下來要一一解開楓潮派對的任務，體驗《新楓之谷》美妙世界。

▼創作者市集成為玩家們矚目焦點湧入瘋買商品。（圖／記者周宸亘攝）▲楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）▲楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）▲楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）

▼實況主到場親切與粉絲互動。（圖／記者周宸亘攝）▲▼楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）▲▼楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）

楓潮派對秉持著「打造玩家的專屬派對」的主題，舞台活動內容更是精彩絕倫，大型 LED 呈現舞台互動內容，並透過雷射與大型懸吊書本結合強化整體氛圍，「楓葉小學堂」所有玩家們拿著手機在台下一同比拚遊戲改版內容知識；「尬廣跟上」喊出最喜歡的角色，大分貝展現對遊戲無限熱愛；「你畫我猜」趣味十足，有搭檔只用 10 秒鐘就猜出正確答案，也有搭檔 4 分多鐘猜不出來，台下玩家們躍躍欲試各個想要舉手搶答，現場氣氛熱烈。「BOSS 討伐競賽」讓粉絲們體驗狂狼勇士、隱月 remaster 後的兩個職業展現帥氣招式及 Combo，挑戰開始後台下群眾們紛紛停下腳步目光轉向中央，欣賞著大螢幕結合《新楓之谷》帶來震撼視覺效果，這場盛會氣氛也藉此升到最高點。

▼楓潮派對多樣化舞台活動內容打造玩家專屬派對。（圖／記者周宸亘攝）▲楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）▲▼楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）▲▼楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）

每年楓潮派對都會帶來最新資訊，這次當然也沒有讓大家失望，「超高速升等活動」究極燃燒 1+4 再進化，這次升級成角色練一等直接送四等，讓玩家更高效享受快速打怪練等樂趣；2025 年 2 月 19 日將推出海外專屬副本內容「紅月之森」活動，多人組隊地下城類型副本，每周還準備不同的試煉、挑戰、排名系統等多種要素；不僅如此，2025 年 1 月 8 日《新楓之谷》帶來「師徒系統」，與親朋好友建立起師徒關係，而且還有新系統可以確認彼此的狀態並提供建議，《新楓之谷》邀請玩家持續體驗多元玩法和內容，準備在新的一年掀起新楓潮。

隨著「BOSS討伐競賽」邁向尾聲，這次楓潮派對也劃下完美句點，大家手裡提著大包小包戰利品踏上歸程，呼應「玩家的專屬派對」，《新楓之谷》接下來從也要送出更多好禮，2024/12/18 - 2025/1/7 Chaser 事前預約活動，於活動網頁中進行事前登錄，可獲得包括紀念型道具「軟綿綿的白兔帽」，以及玩家最愛變美道具「皇家美髮券」、「皇家整形券」。成功參加事前預約的玩家可以抽版本限定贈品，包含「殺人鯨兔子吊飾」、「殺人鯨兔子娃娃」，同時也有提供高價獎勵包括 6 錢純金造型輪迴碑石、ROG G16 電競筆電、iPhone 15 Pro 256G、ROG 機械電競鍵盤，貼心禮物就是要讓大家可以升級《新楓之谷》的設備，繼續寫下與玩家們的傳說故事。

▼《新楓之谷》新的一年將續寫更多與玩家們的傳說故事。（圖／記者周宸亘攝）▲▼楓潮派對業配。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字：新楓之谷楓潮派對

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