《漫威爭鋒》72小時狂吸千萬玩家　超級英雄6v6戰鬥同上續創新高

記者楊智仁/綜合報導

網易遊戲開發兼營運,以漫威人氣英雄為主題《漫威爭鋒》(Marvel Rivals)自 12 月 6 日全球免費上線,擁有強大 IP 加上PS5/Xbox Series X/S/Steam/Epic Games Store 等平台都能玩,短短 72 小時《漫威爭鋒》就達成全球玩家數量 1000 萬里程碑。

▼《漫威爭鋒》達成全球玩家數量 1000 萬里程碑。(圖/翻攝自Steam)

《漫威爭鋒》是一款超級英雄 PvP 團隊射擊遊戲。玩家可以從《復仇者聯盟》、《星際異攻隊》、《X戰警》等漫威多重宇宙系列中,選擇擁有超高人氣、粉絲最愛的漫威超級英雄或反派進行戰鬥,主打 6v6 快節奏競技、可破壞的地圖場景、英雄的動態合作技能,《漫威爭鋒》首發 24 小時內 Steam 同上達 45 萬人,而且紀錄還在上升,目前已達到 48 萬左右,這個數字已經是《鬥陣特攻 2》當時峰值的六倍。

目前,《漫威爭鋒》在 Steam 上的評價大多為「大多好評」,顯示出玩家對於這款新英雄射擊遊戲的興奮之情,作品採取免費遊玩的模式,讓更多人能輕鬆體驗,這也有助於吸引那些尚在觀望的玩家。然而,真正的挑戰才正要開始,是否能穩定維持玩家基數並避免爭議性更新將是關鍵。

???? In just 72 hours, we’ve reached an incredible milestone of 10 million players worldwide! ????



We want to extend our heartfelt thanks to each and every one of you. ????



Let’s ignite the battle together! ????#MarvelRivals pic.twitter.com/5njTulx24e