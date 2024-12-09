《漫威爭鋒》72小時狂吸千萬玩家　超級英雄6v6戰鬥同上續創新高

記者楊智仁／綜合報導

網易遊戲開發兼營運，以漫威人氣英雄為主題《漫威爭鋒》（Marvel Rivals）自 12 月 6 日全球免費上線，擁有強大 IP 加上PS5／Xbox Series X/S／Steam／Epic Games Store 等平台都能玩，短短 72 小時《漫威爭鋒》就達成全球玩家數量 1000 萬里程碑。

▼《漫威爭鋒》達成全球玩家數量 1000 萬里程碑。（圖／翻攝自Steam）

《漫威爭鋒》是一款超級英雄 PvP 團隊射擊遊戲。玩家可以從《復仇者聯盟》、《星際異攻隊》、《X戰警》等漫威多重宇宙系列中，選擇擁有超高人氣、粉絲最愛的漫威超級英雄或反派進行戰鬥，主打 6v6 快節奏競技、可破壞的地圖場景、英雄的動態合作技能，《漫威爭鋒》首發 24 小時內 Steam 同上達 45 萬人，而且紀錄還在上升，目前已達到 48 萬左右，這個數字已經是《鬥陣特攻 2》當時峰值的六倍。

目前，《漫威爭鋒》在 Steam 上的評價大多為「大多好評」，顯示出玩家對於這款新英雄射擊遊戲的興奮之情，作品採取免費遊玩的模式，讓更多人能輕鬆體驗，這也有助於吸引那些尚在觀望的玩家。然而，真正的挑戰才正要開始，是否能穩定維持玩家基數並避免爭議性更新將是關鍵。