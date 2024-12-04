《RAVEN2：渡鴉》團隊專訪　揭開睽違９年續作開發幕後

記者蘇晟彥／綜合報導

由網石集團（Netmarble Corporation）所研發的MMORPG新作《RAVEN2：渡鴉》在日前正式上市，《ETtoday遊戲雲》也透過書面訪問Netmarble Monster開發室長曹頭鉉及開發製作人朱漢鎮，一窺這款在9年前掀起熱烈迴響的《RAVEN (EvilBane : 鋼鐵王者)》正統續作。

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限制級MMORPG《RAVEN2：渡鴉》10hr試玩心得！

---以下為書面訪談內容---

1.《RAVEN2：渡鴉》是初代暌違9年後的續作，為什麼會選擇開發舊有故事，在新作中有什麼是值得粉絲期待的地方嗎？

曹頭鉉：《RAVEN2：渡鴉》的前作《RAVEN (EvilBane : 鋼鐵王者)》於2015年發行，並受到玩家的熱烈喜愛。在這些年中，許多玩家表達了對這款遊戲的懷念，而網石內部也強烈渴望基於「RAVEN」宇宙打造一款新遊戲。為了重新詮釋原作背景並擴展這個宇宙，我們開始了《RAVEN2：渡鴉》的開發。

展望未來，我們可能會推出更多基於「RAVEN」宇宙的衍生遊戲。粉絲們可以期待的一個重要特色是，遊戲從原本的動作角色扮演遊戲(ARPG)轉變為大型多人線上角色扮演遊戲(MMORPG)。雖然完全捕捉前作中的動態感是個挑戰，但我們相信，《RAVEN2：渡鴉》中的大規模戰鬥、驚豔的視覺特效、動態的動作呈現和有衝擊力的戰鬥機制——這些都是運用虛幻引擎(Unreal Engine)所打造，將能夠吸引長期粉絲。

此外，像是角色「多米尼溫」和「天堂石」等原作中的關鍵元素也加入《RAVEN2：渡鴉》中，並融入詳細的背景故事。喜愛《RAVEN》的玩家將會喜歡重溫這些特色，並發現它們在新遊戲中的全新詮釋。

2. 目前市面上MMORPG非常多，《Raven2：渡鴉》跟其他遊戲相比的最大吸引力是？

在MMORPG中，角色作為玩家的化身，代表了每個玩家的獨特性和風格。當我們從動作角色扮演遊戲(ARPG)轉向MMORPG時，我們一致認為，創造一個讓玩家能夠定義自己特徵和身份的系統將是遊戲的關鍵元素。

《RAVEN2：渡鴉》中有7個不同的職業，每個職業都有其獨特的特徵。我們的核心理念是延續前作中的「天堂石」概念，讓玩家可以將天堂石的力量與各職業的能力結合，打造屬於自己的個性化戰鬥風格。

「天堂石」是具有強大能力的石頭，能賦予玩家新的技能，這些技能往往與職業本身的能力有很大區別。例如，遠程職業「夜行者」擅長使用弓箭技能，但在近戰中卻相對脆弱。為了彌補這一弱點，玩家可以裝備像「雷比拉快閃」這樣的天堂石技能，讓角色在危險時刻快速傳送到安全距離。

「雷比拉快閃」並不是一個標準的職業技能，僅能透過天堂石來獲得。這套系統讓玩家自由訂定技能組合，從而形成獨特的戰鬥風格。我認為這正是《RAVEN2：渡鴉》與眾不同的一大優勢。

3. 《RAVEN2：渡鴉》是一個滿注重劇情的遊戲，但在試玩時多人內容部分要到比較後期才能體驗(可能大約30-40等)，會不會擔心玩家撐不到這段期間？

曹頭鉉：大約40級時，玩家可以體驗到全伺服器範圍的內容，例如「裂縫」和「戰場首領」，所有伺服器上的玩家都可以參與。在試玩階段，由於玩家人數不足，可能未能完全體驗到這些內容。此外，第一個地區「維盧西亞」中充滿許多強大的戰場首領，戰場首領通常是MMORPG中提供最佳獎勵的活動之一，而在《RAVEN2：渡鴉》裡，您將體驗到比其他遊戲更多的戰場首領。

即使在較低級別時，玩家也可以透過與其他玩家組隊，一起狩獵戰場首領或擊敗從裂縫中出現的怪物來享受多人遊戲內容。我們十分鼓勵玩家們參與這些合作活動。

▼《RAVEN2：渡鴉》中有許多組隊、多人活動內容。



4. 《RAVEN2：渡鴉》的角色設計有比較多裸露的部分(可能角色的胸部、臀部露出比較多)，會擔心因此限制住客群嗎？

曹頭鉉：《RAVEN2：渡鴉》從一開始就被設計為一款成人向的遊戲，在表現上沒有任何限制。雖然這可能會縮小我們的目標受眾，但我們相信仍有一群強大的玩家支持我們所追求的方向。

我們希望呈現一個成熟、黑暗奇幻的世界。所有開發團隊都致力於保持設計與遊戲宇宙的一致性，以確保在涉及大膽裸露或核心敘事元素時，創意不會受到妨礙。

5. 古代城堡這個玩法的設計是從何而來？會不會變相讓比較沒有參與公會的玩家玩不到這個內容？

朱漢鎮：古代城堡被設計為一個擁有明確規則和結構的戰場。它有明確的開始和結束，地圖上設有根據地，將進行從小規模到大規模的戰鬥，所有的關卡設計都經過精心考量，以確保玩家能夠獲得豐富的遊玩體驗。

此外，古代城堡是一個玩家可以獲得獎勵的遊玩內容，並且可以積累在交易所上獲得的水晶特別稅。它分為4個戰場區域，即便是較小的公會也能參與。我們最初將古代城堡規劃為高階公會專屬，但隨後決定擴展範圍，讓更多玩家有機會參與。現在最多可有24個公會在這4個戰場區域中競爭。

為了慶祝正式上市，我們將舉辦「水晶事前累計特別活動」。當玩家成長至足夠程度後就會解鎖古代城堡。

6. 未來有機會推出新職業嗎？會朝哪個方向進行設計？

朱漢鎮：《RAVEN2：渡鴉》於韓國上市後，開發團隊於10月更新中加入第一個新職業「行刺者」。該職業將在國際伺服器正式上線後立即向玩家開放。開發團隊也在準備第二個新職業，預計在明年的更新中發布。儘管這需要更多的時間和精力，但我們將確保在準備就緒時與玩家分享更多細節。

7. 遊戲大約會維持多久的更新頻率(大小更新)？

曹頭鉉：我們每月會發布一次主要更新，並輔以每週的小型更新，以回應玩家反饋，迅速解決問題或進行改善。

主要更新會添加新系統或內容，而小型更新則著重於遊戲的優化、平衡調整，並偶爾增加一些較小的內容功能。

8. 遊戲中有滿多收集的要素，在設計上是否會需要一些肝度或是課金比較多才能讓角色更強？

朱漢鎮：《RAVEN2：渡鴉》中有多種強化角色的方式。雖然某些方法可能需要金錢投入，但遊戲內有大量的成長機會供玩家體驗。

由於MMORPG遊戲強調與其他玩家互動，玩家可以藉由交易獲得道具，或將其他玩家可能需要的道具出售。裝備可以透過遊戲過程獲得，且遊戲內的交易在《RAVEN2：渡鴉》中扮演著重要角色。玩家可以利用這些系統來成長。此外，還有一個「特工隊等級系統」，玩家可以在持續的遊戲過程中穩定成長。

同時，玩家可以在遊玩過程中完成道具收集，較高難度的道具收集將為玩家提供珍貴的屬性加成，使道具收集成為一個既能促進成長又能帶來豐厚報酬的挑戰。對於重複或多餘的道具，玩家亦可以在交易所上出售來賺取水晶。

▼《RAVEN2：渡鴉》內容較為黑暗。

