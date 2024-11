G-EIGHT開展人潮排爆搶周邊　《幻獸帕魯》首來台、成人展等你上車

記者蘇晟彥/台北報導

第三屆 G-EIGHT(下簡稱G8) 29日正式開展,今年延續傳統,將以獨立遊戲、成人遊戲作為展區主軸,提供玩家能有親自遊玩、由開發者直面玩家的展場體驗。今年特邀《幻獸帕魯》團隊Pocket Pair來台,也是該團隊首次來台,讓玩家可以親自感受到「現象級遊戲」的魅力,此外,今年官方也製作出「G8KAWA」的周邊,讓不少粉絲一大早就排隊,就是等著入場搶限量周邊。

▼G-EIGHT電玩展 29日正式開幕,將一路讓玩家玩到31日。(圖/記者蘇晟彥攝)



G-EIGHT今年來到第三屆,致力於打造「屬於玩家電玩展」的G8,今年也一樣延續傳統,並沒有讓太多的舞台活動打擾到展場,企圖讓玩家專注於遊戲試玩,可以讓開發者直面玩家,找到遊戲中的缺陷。今年的海外攤位跟去年相比,從10多間增加到20多間,包含來自美國,發行《進擊的羔羊》等知名獨立遊戲大作的 「Devolver Digital」;「PLAYISM」、「集英社遊戲」以及首次來台的《幻獸帕魯》開發商 「Pocketpair」 等知名日本團隊。

Steam Deck™ 台灣總代理「KOMODO」也將首次來台參展。台灣方面則包含「傑仕登股份有限公司」開發商一起共襄盛舉本屆獨立遊戲年度盛會。而來自韓國、日本與中國的 10 多個獨立開發團隊也將齊聚一堂,展示其多樣化的創作,為台灣玩家帶來全球化的獨立遊戲體驗盛宴。

JUSTDAN展出內容:《Lily Fantasia 莉莉幻想曲》、《Last Moon》、《即刻離職》、《將軍對決》

Devolver Digital展出內容:《進擊羔羊傳說 Cult of the Lamb》「邪門同盟」、《Neva》、《打工火柴人 Stick it to the Stickman》及《滑板故事 Skate Story》。

此外,成人遊戲區一直也是G8展的重點項目之一,不僅老朋友芒果派對一樣大規模將遊戲帶來現場外,日本知名DSLite也首度參展,還有各種臉紅心跳的遊戲等待年滿18歲的玩家體驗(入場須驗明身分證),而入口超熱情的須多夫還會多你高唱「愛情的列車等你上車~~~」。

▼除了Pocket Pair外,去年也參展的代理商傑仕登、Devolver Digital也沒有缺席,帶來滿滿作品。



除了試玩攤位外,今年主辦也首次嘗試在展場內與合「頂級豬排遊戲工作室」舉辦「實境解謎—霸姬沙漠之旅」,隨著解開每個謎題,不僅能更深入了解參展廠商的特色與活動亮點,最終完成挑戰的參加者將獲得專屬禮物。

此外,每年由玩家所投票的「大乾爹時代」自然也不會缺席,玩家將化身評審,以投票方式選出他們心目中的最佳遊戲,獲得最多票數的作品將由主辦單位親自頒發獎項。活動贊助發行商「芒果派對」也將增設『芒果汁星』特別獎鼓勵成人向遊戲創作。

▼早上就有不少死忠玩家排隊等候入場。



2024 G-EIGHT 展覽資訊

活動日期:2024 年 11 月 29 日(五) ~ 12 月 01 日(日)

展出時間:11:00 - 19:00(一般玩家進場時間)

活動地點:花博爭艷館(台北市中山區玉門街 1 號)

官網網站:https://www.geight.io/

活動票價:一日票/$300元,三日票/$780元