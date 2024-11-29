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G-EIGHT開展人潮排爆搶周邊　《幻獸帕魯》首來台、成人展等你上車

記者蘇晟彥／台北報導

第三屆 G-EIGHT（下簡稱G8） 29日正式開展，今年延續傳統，將以獨立遊戲、成人遊戲作為展區主軸，提供玩家能有親自遊玩、由開發者直面玩家的展場體驗。今年特邀《幻獸帕魯》團隊Pocket Pair來台，也是該團隊首次來台，讓玩家可以親自感受到「現象級遊戲」的魅力，此外，今年官方也製作出「G8KAWA」的周邊，讓不少粉絲一大早就排隊，就是等著入場搶限量周邊。

▼G-EIGHT電玩展 29日正式開幕，將一路讓玩家玩到31日。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ G-EIGHT,G8,獨立電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

G-EIGHT今年來到第三屆，致力於打造「屬於玩家電玩展」的G8，今年也一樣延續傳統，並沒有讓太多的舞台活動打擾到展場，企圖讓玩家專注於遊戲試玩，可以讓開發者直面玩家，找到遊戲中的缺陷。今年的海外攤位跟去年相比，從10多間增加到20多間，包含來自美國，發行《進擊的羔羊》等知名獨立遊戲大作的 「Devolver Digital」；「PLAYISM」、「集英社遊戲」以及首次來台的《幻獸帕魯》開發商 「Pocketpair」 等知名日本團隊。

Steam Deck™ 台灣總代理「KOMODO」也將首次來台參展。台灣方面則包含「傑仕登股份有限公司」開發商一起共襄盛舉本屆獨立遊戲年度盛會。而來自韓國、日本與中國的 10 多個獨立開發團隊也將齊聚一堂，展示其多樣化的創作，為台灣玩家帶來全球化的獨立遊戲體驗盛宴。

JUSTDAN展出內容：《Lily Fantasia 莉莉幻想曲》、《Last Moon》、《即刻離職》、《將軍對決》

Devolver Digital展出內容：《進擊羔羊傳說 Cult of the Lamb》「邪門同盟」、《Neva》、《打工火柴人 Stick it to the Stickman》及《滑板故事 Skate Story》。

此外，成人遊戲區一直也是G8展的重點項目之一，不僅老朋友芒果派對一樣大規模將遊戲帶來現場外，日本知名DSLite也首度參展，還有各種臉紅心跳的遊戲等待年滿18歲的玩家體驗（入場須驗明身分證），而入口超熱情的須多夫還會多你高唱「愛情的列車等你上車～～～」。

▼除了Pocket Pair外，去年也參展的代理商傑仕登、Devolver Digital也沒有缺席，帶來滿滿作品。

▲▼ G-EIGHT,G8,獨立電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ G-EIGHT,G8,獨立電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ G-EIGHT,G8,獨立電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

除了試玩攤位外，今年主辦也首次嘗試在展場內與合「頂級豬排遊戲工作室」舉辦「實境解謎—霸姬沙漠之旅」，隨著解開每個謎題，不僅能更深入了解參展廠商的特色與活動亮點，最終完成挑戰的參加者將獲得專屬禮物。

此外，每年由玩家所投票的「大乾爹時代」自然也不會缺席，玩家將化身評審，以投票方式選出他們心目中的最佳遊戲，獲得最多票數的作品將由主辦單位親自頒發獎項。活動贊助發行商「芒果派對」也將增設『芒果汁星』特別獎鼓勵成人向遊戲創作。

▲▼ G-EIGHT,G8,獨立電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ G-EIGHT,G8,獨立電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼早上就有不少死忠玩家排隊等候入場。

▲▼ G-EIGHT,G8,獨立電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

2024 G-EIGHT 展覽資訊

活動日期：2024 年 11 月 29 日（五） ~ 12 月 01 日（日）
展出時間：11：00 - 19：00（一般玩家進場時間）
活動地點：花博爭艷館(台北市中山區玉門街 1 號)
官網網站：https://www.geight.io/
活動票價：一日票/$300元，三日票/$780元

關鍵字：G8G-EIGHT電玩展獨立遊戲成人遊戲

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