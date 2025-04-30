ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「第一代酒桶神」逝世！　英雄聯盟冠軍中路享年36歲

▲第一代酒桶神Shushei逝世。（圖／翻攝X）

▲第一代酒桶神Shushei逝世。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

《英雄聯盟》（League of Legends）首屆世界冠軍隊伍成員、波蘭籍職業選手Shushei（本名Maciej Ratuszniak）於日前辭世，享年36歲。此消息由其家人於29日透過社群媒體對外宣布，引發歐洲與全球電競圈廣泛悼念。

被譽為第一代酒桶神的Shushei於2011年代表歐洲隊伍Fnatic參加《英雄聯盟》首屆世界錦標賽（Season One World Championship），並在決賽中擊敗對手，奪得冠軍，成為該遊戲歷史上的首位世界冠軍選手之一。他以靈活的中路操作與創新的英雄選擇聞名，對當時的比賽風格與策略演進有深遠影響。

在退役後，Shushei仍活躍於電競與遊戲社群，擔任實況主與分析師，並持續參與各類活動，推動歐洲電競發展。他的離世對許多曾受其啟發的玩家與同儕而言，是一大損失。

目前，Shushei的家人尚未公布其辭世原因，並請求外界尊重隱私，給予家屬空間處理後事。Fnatic戰隊與多位電競界人士已在社群平台上發文悼念，表達對這位傳奇選手的敬意與哀悼。

Shushei的貢獻不僅限於比賽場上，他對《英雄聯盟》早期競技環境的塑造，以及對歐洲電競文化的推廣，均留下深遠影響。他的離去，讓全球電競社群失去了一位重要的先驅與榜樣。

關鍵字：英雄聯盟ShusheiMaciej Ratuszniak

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

健康步道版Kendrick舞步！3人脫鞋挑戰像殭屍出沒XD

推薦閱讀

《棕色塵埃2》驚喜直播外流團隊致歉　粉絲嚇傻：這聯動真的？

英雄聯盟世界冠軍Shushei逝世　擁酒桶造型、MVP...官方發文哀悼

「第一代酒桶神」逝世！　英雄聯盟冠軍中路享年36歲

日出版社小學館編輯揭「薪資制度」：作品大賣不會反映在薪水

《艾爾登法環》出貨破3000萬！FromSoftware新作對Swich2寄厚望

台灣原創漫畫小說大匯集！百部作品角逐第四屆原創IP風雲榜單

《英雄聯盟》下路之爭結束？T1官宣Smash未來動向

《柯南》新劇場版掀聖地巡禮熱潮　上千粉絲湧長野天文台

RPG《魔女庭園》搶先開放試玩　「二剪流」打怪拯救庭園

前任天堂主管認為Switch 2新遊戲缺乏驚喜：這是極少見失誤

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

「第一代酒桶神」逝世！　英雄聯盟冠軍中路享年36歲

日網萬人選「動畫最強角色」

《咒術迴戰》五條悟腰斬理由公開

日出版社小學館編輯揭「薪資制度」

日神人7分鐘速通「Switch 2 薩爾達」

《惡靈古堡4重製版》影片出現IX

《英雄聯盟》下路之爭結束？

英雄聯盟世界冠軍Shushei逝世

前任天堂主管認為Switch 2新遊戲缺驚喜

《柏德之門3》補丁後續計畫曝光

最新新聞

《棕色塵埃2》超強聯動直播外流

英雄聯盟世界冠軍Shushei逝世

「第一代酒桶神」逝世！　英雄聯盟冠軍中路享年36歲

日出版社小學館編輯揭「薪資制度」

《艾爾登法環》出貨破3000萬

百部作品角逐第四屆原創IP風雲榜單

《英雄聯盟》下路之爭結束？

《柯南》新劇場版掀聖地巡禮熱潮

RPG《魔女庭園》搶先開放試玩！

前任天堂主管認為Switch 2新遊戲缺驚喜

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366