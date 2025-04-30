「第一代酒桶神」逝世！　英雄聯盟冠軍中路享年36歲

▲第一代酒桶神Shushei逝世。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

《英雄聯盟》（League of Legends）首屆世界冠軍隊伍成員、波蘭籍職業選手Shushei（本名Maciej Ratuszniak）於日前辭世，享年36歲。此消息由其家人於29日透過社群媒體對外宣布，引發歐洲與全球電競圈廣泛悼念。

被譽為第一代酒桶神的Shushei於2011年代表歐洲隊伍Fnatic參加《英雄聯盟》首屆世界錦標賽（Season One World Championship），並在決賽中擊敗對手，奪得冠軍，成為該遊戲歷史上的首位世界冠軍選手之一。他以靈活的中路操作與創新的英雄選擇聞名，對當時的比賽風格與策略演進有深遠影響。

在退役後，Shushei仍活躍於電競與遊戲社群，擔任實況主與分析師，並持續參與各類活動，推動歐洲電競發展。他的離世對許多曾受其啟發的玩家與同儕而言，是一大損失。

目前，Shushei的家人尚未公布其辭世原因，並請求外界尊重隱私，給予家屬空間處理後事。Fnatic戰隊與多位電競界人士已在社群平台上發文悼念，表達對這位傳奇選手的敬意與哀悼。

Shushei的貢獻不僅限於比賽場上，他對《英雄聯盟》早期競技環境的塑造，以及對歐洲電競文化的推廣，均留下深遠影響。他的離去，讓全球電競社群失去了一位重要的先驅與榜樣。