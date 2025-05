《GTA 6》確定發售日期「又延期」　粉絲氣炸：你這個懶惰的傢伙

▲《GTA 6》本來是今年最受矚目作品。(圖/翻攝自Rockstar Games)



記者鄒鎮宇/綜合報導

Rockstar Games於2日宣布,備受期待的《俠盜獵車手6》(Grand Theft Auto 6)將於2026年5月26日正式推出。開發團隊表示,對於玩家的支持與期待感到深深感激及抱歉。

Rockstar Games強調,每款遊戲的目標都是超越玩家的期待,而這次的《GTA VI》也不例外。為了確保遊戲能達到高品質,開發團隊需要更多時間進行打磨。

網友看完紛紛留言,「你已經有10多年了,你這個懶惰的傢伙」、「製作一款電子遊戲耗時13年,真是太瘋狂了」、「大家都預料到會延遲」、「你們有足夠的時間製作另一個」、「兄弟,到那時我肯定死了,什麼鬼啊」、「今天是5月2日不是4月1日耶」、「如果你要延遲,至少給我們一些截圖。這種行銷策略對你有用,但對於粉絲來說卻很痛苦」。

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob