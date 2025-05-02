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《GTA 6》確定發售日期「又延期」　粉絲氣炸：你這個懶惰的傢伙

▲▼《GTA 6》為今年最受矚目作品。（圖／翻攝自Rockstar Games）

▲《GTA 6》本來是今年最受矚目作品。（圖／翻攝自Rockstar Games）

記者鄒鎮宇／綜合報導

Rockstar Games於2日宣布，備受期待的《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto 6）將於2026年5月26日正式推出。開發團隊表示，對於玩家的支持與期待感到深深感激及抱歉。

Rockstar Games強調，每款遊戲的目標都是超越玩家的期待，而這次的《GTA VI》也不例外。為了確保遊戲能達到高品質，開發團隊需要更多時間進行打磨。

網友看完紛紛留言，「你已經有10多年了，你這個懶惰的傢伙」、「製作一款電子遊戲耗時13年，真是太瘋狂了」、「大家都預料到會延遲」、「你們有足夠的時間製作另一個」、「兄弟，到那時我肯定死了，什麼鬼啊」、「今天是5月2日不是4月1日耶」、「如果你要延遲，至少給我們一些截圖。這種行銷策略對你有用，但對於粉絲來說卻很痛苦」。

關鍵字：遊戲GTAVI開發團隊延後粉絲

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