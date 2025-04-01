《我獨自升級》並未宣布第三季　關於後續製作人坦言「不確定」

記者楊智仁／綜合報導

作為冬番霸權的《我獨自升級 第二季 －起於闇影－》動畫於 3 月 30 日正式畫下句點，遺憾的是官方並未宣布關於第三季或是任何續作消息，先前動畫製作人金子敦史接受訪問時提到，「老實說，我也不確定未來會怎麼樣。」

▼《我獨自升級 第二季》完結。（圖／翻攝自@sololeveling_pr推特）

《我獨自升級 第二季》憑藉著震撼戰鬥場面與分鏡，緊張刺激的斷點結尾，每周都讓觀眾們欲罷不能想要趕快看下一集，A-1 Pictures 的改編讓動畫在國際間大獲成功。只不過相較於第一季結束後《我獨自升級》迅速宣布續作消息，第二季完結後，想要再看到成振宇活躍的姿態可能要再等上一陣子，這主要是因為《我獨自升級》動畫委託原本就是 25 集篇幅，後續才拆分為兩季製作，如果真的有第三季需重新啟動製程，要更長時間來確保動畫品質。

《我獨自升級》製作人金子敦史在 Crunchyroll YouTube 頻道與聲優天城莎莉一段訪談中表示，「這部作品目前將告一段落，至於這是否只是暫時結束？老實說，我也不確定未來會怎樣，若有大家的支持與鼓勵，動畫也許能繼續製作。」目前 A-1 Pictures 手上已有《Fate/strange Fake》、劇場版《Aldnoah.Zero (Re+)》、劇場版 《歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》與短篇《Lycoris Recoil》等計畫，是否還有空間再加入《我獨自升級》則須等待官方進一步情報。