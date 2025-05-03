《傳說對決》GCS春冠出爐！FW4：0碾壓BMG拿250萬　二連霸稱王

記者蘇晟彥／新北報導

《傳說對決》GCS2025 春季賽總冠軍賽 3日開打，由「老對手」FW、BMG再次在最後決賽舞台碰面，爭取隊伍榮耀。對此，FW手感發燙，從春季賽開始就穩穩以王者之姿站在巔峰，在冠軍賽上以4：0血洗BMG，成功奪下冠軍寶座。此外，萬眾矚目的 APL 將在 6月開打，總決賽將在泰國曼谷舉辦。

▼GCS2025 春季賽總冠軍賽 3日開打，由BMG戰勝ONE對上FW，但最終由FW 4：0血洗搶下冠軍榮耀。（圖／記者蘇晟彥攝）



在本季FＷ氣勢如虹，以衛冕者的姿態站在頂峰等待挑戰者出現，在冠軍賽對上老對手BMG，這也是連續第三次兩隊在GCS的冠軍賽上碰頭，在這之前雙方各有一次勝績。但FW今天完全勢不可擋，不僅粉絲從早上七點就到現場應援，在賽場上的五位也完全不給對手機會，最終以乾淨利落4：0的成績血洗BMG，拿下這次GCS春季賽冠軍，也是隊史第二次GCS冠軍頭銜。



此外，Andy老師也於今日以傳說對決大使身分個人出席「五五好團節覺醒之路見面會」活動，並在現場邀請粉絲登入傳說領取專屬 Q 版頭像以及「Andy老師那份」，一起慶祝 MV 觀看破百萬。此外，在玩家互動賽上，粉絲反應熱烈，幸運玩家也上台與 Andy老師一起挑戰傳說攻塔賽戰更獲得限量親筆簽名照，更有玩家熱情表示: 「我願意當你的工具人！」



Game1 FW勝

首局FW在五分鐘時集結準備壓上塔，星葵盪向二塔蹲向瑪迦的傳送，莫拉位移進場補足傷害最後由ZHENZHE大閃帶走瑪迦拿下首殺。接著八分鐘時FW率先開啟凱撒，馬洛斯試圖踩進去，但後排被提米控到，NAILIU直接跟上把傷害打滿帶掉兩隻拿下大優勢，FW乘勝追擊直接壓進上路塔帶走莉莉安也拔掉了二塔打出節奏，11分40秒時BMG率先開啟凱撒，但側邊卻被FW提米強行進場控制，最終FW直接踏入凱撒池搶走凱撒並包圍BMG打出一波0換3的關鍵團戰，等待兵線的進入後用人數優勢直接壓向主堡結束比賽。

Game2 FW勝

開局5分鐘時，FW集結想要攻塔，NAILIU直接順移進場大招將伊耿士咚在牆上，再配合綺蘿的傷害帶走伊耿士拿下首殺並拿下外塔，FW利用優勢不斷分帶給壓力，7分鐘時FW集體擠向中路由牛魔王率先開團帶走了諾可西並用人數優勢壓掉中塔穩住節奏拿下優勢，11分50秒時BMG率先開啟魔龍，牛魔王從側邊切入後排，BMG收下魔龍後準備開團，卻被繞後的NAILIU切割戰場，BMG試圖往後拉但司空震被留下並擊殺，FW等待凱撒和兵線到來以人數優勢強行壓入主堡結束了比賽。拿下第二局的勝利

Game3 FW 勝

首局FW WEIZ在兩分鐘時蹲入紅區等待時機，並抓到YANYAN綺蘿翻了回來配合隊友拿到首殺，中期雙方不斷消耗拉扯，FW在多次團戰中取得血量優勢，在12分鐘時BMG帶著凱撒壓向二塔，但WEIZ勾到了葉娜並將他留了下來配合隊友傷害直接帶走，WEIZ看到綺蘿後繼續追擊並勾回來再次收掉，讓BMG人數陷入劣勢也打出了節奏，在15分50秒時FW率先開起凱撒，BMG NEIL大招進場試圖強奪凱撒的同時，FW NAILIU一個人衝向後排卡住對面三位成員，NEIL在沒有支援的情況下遭到集火倒下。後續FW追擊將BMG全數收下並拿下了比賽。比數來到3:0。

Game4 FW勝

開局3分鐘，BMG YANYAN蹲在河道草叢，看到路過的FW NAILIU葉娜，YANYAN果斷黏上去輸出打滿，並配合後方跟上的NEIL帶走了葉娜拿下首殺，FW在中期積極開團取得經濟、防禦塔的優勢，BMG則是不斷分帶利用若伊的技能試圖打亂對方節奏，但雙方拉扯下經濟差距逐漸拉大，16分鐘時FW ZHAN率先進場帶走了BMG JUNNN，但後方的YANYAN直接切入將後排擊殺後，安全退出打出一波一換二的團戰扳回局勢，雙方進入僵持，23分鐘FW集結集火河道上的BMG若伊，後方的BMG KAWHI弗洛倫迅速跟上但被打掉狀態換裝退場，緊接著BMG YANYAN直接切入後排一切五將傷害打滿，換裝後站起來，可惜不敵人數優勢全數倒下。FW以4:0結束了比賽，拿下2025春季賽總冠軍。