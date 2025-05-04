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近80%美退伍軍人認為電玩對生活有幫助：能緩解軍旅壓力

記者楊智仁／綜合報導

美國娛樂軟體協會（Entertainment Software Association，簡稱ESA）於《軍人感恩月》發表調查報告，指出高達77%的美國退伍軍人認為，電子遊戲對他們的生活產生了正面影響。

▼近80%美退伍軍人認為電玩對生活有幫助。（示意圖／ChatGPT 4o 生成）▲▼電玩對生活有益。（圖／ChatGPT 4o 生成）

ESA執行長史丹利‧皮耶爾-路易斯（Stanley Pierre-Louis）在接受《GamesBeat》採訪時表示，大多數受訪退伍軍人指出，遊玩電子遊戲是紓解壓力與焦慮的健康管道（86%），能協助他們度過困難時期（81%），並提供與他人保持聯繫的方式（77%），而且遊戲社群對他們的心理與情緒健康有正面幫助（74%）。

此外，退伍軍人回憶服役經歷時也指出，電子遊戲能幫助他們放鬆，暫時逃離軍旅生活壓力，提升士氣並加強同袍間的情誼，也是培養團隊合作與協調能力的有效工具。皮耶爾-路易斯表示，「我們早就知道電玩遊戲不只具娛樂性，這次的數據更有力地說明了『遊戲的力量』。能夠幫助退伍軍人提升心理健康、建立社交聯繫、增進整體福祉，是讓我們感到非常自豪與欣慰的事。」

非營利組織 Stack Up 創辦人暨執行長、退伍軍人史蒂芬‧馬丘加（Stephen Machuga）也補充說，「我每天都親眼看到電玩對退伍軍人與現役軍人的正面影響。電玩已被證實是紓壓的利器、與朋友和袍澤保持聯繫的方式，以及放鬆與心理調適的出口。」

關鍵字：電玩

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