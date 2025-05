近80%美退伍軍人認為電玩對生活有幫助：能緩解軍旅壓力

記者楊智仁/綜合報導

美國娛樂軟體協會(Entertainment Software Association,簡稱ESA)於《軍人感恩月》發表調查報告,指出高達77%的美國退伍軍人認為,電子遊戲對他們的生活產生了正面影響。

▼近80%美退伍軍人認為電玩對生活有幫助。(示意圖/ChatGPT 4o 生成)

ESA執行長史丹利‧皮耶爾-路易斯(Stanley Pierre-Louis)在接受《GamesBeat》採訪時表示,大多數受訪退伍軍人指出,遊玩電子遊戲是紓解壓力與焦慮的健康管道(86%),能協助他們度過困難時期(81%),並提供與他人保持聯繫的方式(77%),而且遊戲社群對他們的心理與情緒健康有正面幫助(74%)。

此外,退伍軍人回憶服役經歷時也指出,電子遊戲能幫助他們放鬆,暫時逃離軍旅生活壓力,提升士氣並加強同袍間的情誼,也是培養團隊合作與協調能力的有效工具。皮耶爾-路易斯表示,「我們早就知道電玩遊戲不只具娛樂性,這次的數據更有力地說明了『遊戲的力量』。能夠幫助退伍軍人提升心理健康、建立社交聯繫、增進整體福祉,是讓我們感到非常自豪與欣慰的事。」

非營利組織 Stack Up 創辦人暨執行長、退伍軍人史蒂芬‧馬丘加(Stephen Machuga)也補充說,「我每天都親眼看到電玩對退伍軍人與現役軍人的正面影響。電玩已被證實是紓壓的利器、與朋友和袍澤保持聯繫的方式,以及放鬆與心理調適的出口。」

