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2024日漫畫銷量前10名：咒術結局遭轟仍奪冠、航海王排第二

記者楊智仁／綜合報導

日本漫畫在全球擁有相當高人氣，先前推特上擁有超過 32 萬追蹤的 Shonen Jump News分享的 Oricon「2024 年漫畫銷售年榜」，去年 9 月底完結的《咒術迴戰》登上第一名寶座，歷久不衰的經典《航海王》則是排名第二，接下來就讓我們一起看看年度漫畫銷售前 10 名榜單。

▼《咒術迴戰》、《航海王》。（圖／翻攝自推特）▲▼《咒術迴戰》、《航海王》。（圖／翻攝自推特）

《咒術迴戰》去年銷量就是第二名，今年以 761 萬本成績衝上冠軍寶座，這幾年結合動畫熱潮，加上作品於 9 月完結帶來超高討論度，儘管結局走向到後段備受讀者質疑，「全球單行本發行量 ( 含數位版 ) 突破 1 億本」仍舊證明其影響力。《航海王》不用多說每年基本上都是銷量榜前三名常客，自 1997 年開始連載至今長期在《週刊少年Jump》 佔據人氣榜第一名，2024 年銷量則是來到 525 萬本。

▲▼《咒術迴戰》、《航海王》。（圖／翻攝自推特）

第三名是《葬送的芙莉蓮》銷量為 498 萬本，去年底動畫化後作品聲量來到前所未有高峰，粉絲們跟著千年魔法使一起追尋生命意義、體驗各種邂逅、同時也欣賞到精彩絕倫的魔法大戰，第二季動畫如今也確定會在 2026 年放送。第四名《藥師少女的獨語》銷量 473 萬本，原作人氣就很高的《藥師少女的獨語》近年在動畫的加持下銷量穩定成長，故事講述擁有精明推理能力和豐富藥理知識的藥師貓貓，在勾心鬥角的宮廷中成功解決各種事件，動畫第二季目前正在放送當中也逐漸邁向高潮。▲▼《咒術迴戰》、《航海王》。（圖／翻攝自推特）

【Oricon 年度漫畫銷售前 10 名榜單】

1. 《咒術迴戰》7,610,995 本

2. 《航海王》5,250,210 本

3. 《葬送的芙莉蓮》4,988,170 本

4. 《藥師少女的獨語》4,732,526 本

5. 《藍色監獄》3,881,269 本

6. 《怪獸8號》3,398,326 本

7. 《王者天下》3,234,204 本

8. 《排球少年》3,077,085 本

9. 《我的英雄學院》2,943,985 本

10. 《SPY×FAMILY 間諜家家酒》2,662,408 本

關鍵字：漫畫

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