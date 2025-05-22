美影音巨頭負責人盛讚「鬼滅、我獨自升級」：讓粉絲群大幅成長

記者楊智仁／綜合報導

知名動漫串流平台 Crunchyroll 戲院及發行事業負責人 Mitchel Berger 在坎城影展的動畫日串流論壇上，分享即將到來的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》全球上映計畫相關看法。他認為，雖然動畫在全球的串流平台上擁有龐大粉絲群，但因為《鬼滅之刃》讓觀眾逐步回到實體戲院。

▼動漫粉絲群逐年提高。（圖／翻攝自@kimetsu_off、@sololeveling_pr推特）

《鬼滅之刃：無限城篇》首部曲預計 7 月 18 日在日本由 Aniplex 首映，8 月於部分亞洲地區上映 ( 台灣 8/8 )，隨後 9 月包括北美在內全球其他地區陸續上映。系列 2020 年《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》全球創下逾 5 億美元票房，成為疫情後最早重振電影市場作品之一，Berger 表示，「《鬼滅之刃》上映成為疫情後讓人們有理由再次走進電影院、與朋友面對面相聚，疫情期間大家透過串流平台更深入接觸動畫，也使動畫粉絲群體大幅成長。」

他也提到串流與電影市場之間互補關係，「像《我獨自升級》這種高品質影集，不僅滿足現有粉絲也吸引新觀眾，這種良性循環內容推動近幾年的成長，動畫過去或許被視為邊緣文化，但現在很多地方都已成為主流。」Berger 強調 Crunchyroll 總裁 Rahul Purini 所透露內容「我們對《我獨自升級》第三季抱有希望，第二季表現非常良好，所以相信未來一定會有更多內容，雖然時間尚未確定，但故事還會繼續下去。」