《邊緣禁地4》恐賣80美引網憂　執行長：如果是真粉就會想買

記者黃冠瑋／綜合報導

由Gearbox Software所開發的掠寶射擊遊戲《邊緣禁地4》日前由於預算爆前代兩倍，因此執行長也表示不知如何賣起。然而如今遊戲傳出可能要以80美元（大約新台幣2400元）或更高售出，讓不少粉絲開始擔憂。對此，Gearbox執行長也無奈表示，「這不是我一個人能決定的，但如果你是真粉絲就會想辦法購買」。

▼《邊緣禁地４》傳出恐賣80美元，甚至更高。（圖／翻攝自《邊緣禁地４》Steam）

事情起因其實是，一名網友看到外界對於遊戲價錢因通膨都有想要調整遊戲售價，並且都以80美元（大約新台幣2400元）甚至更高售出，再加上先前《邊緣禁地4》因為預算爆出，因此開始擔心《邊緣禁地4》也會更進售價，於是去詢問Gearbox執行長，並聲稱希望官方不要冒險，否則很多玩家不會願意花這個價錢買此款遊戲，因為會助長價格上漲的風氣，並且認為Gearbox執行長在這方面相當有話語權。

然而 Gearbox執行長卻無奈表示，「首先這不是我能決定的，但如果你是真正的粉絲，你會想辦法購買它」，後續他也補充說「在1991年時，我剛從高中畢業，在皮斯摩海灘的一家冰淇淋店做著最低工資的工作，當時家裡附近的電玩店有一片 SEGA Genesis（Mega Drive）主機的《星際航艦》（Starflight），售價80美元，但我還是想辦法買到了它」。

對此許多網友對他的回應並不買帳，因為玩過《邊緣禁地》的玩家就會知道遊戲後續還會推出季票和各種造型，因此才讓許多網友感到很氣憤，並都認為「這是近期聽過最糟的執行長回應」。