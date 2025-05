《邊緣禁地4》恐賣80美引網憂　執行長：如果是真粉就會想買

記者黃冠瑋/綜合報導

由Gearbox Software所開發的掠寶射擊遊戲《邊緣禁地4》日前由於預算爆前代兩倍,因此執行長也表示不知如何賣起。然而如今遊戲傳出可能要以80美元(大約新台幣2400元)或更高售出,讓不少粉絲開始擔憂。對此,Gearbox執行長也無奈表示,「這不是我一個人能決定的,但如果你是真粉絲就會想辦法購買」。

▼《邊緣禁地4》傳出恐賣80美元,甚至更高。(圖/翻攝自《邊緣禁地4》Steam)

事情起因其實是,一名網友看到外界對於遊戲價錢因通膨都有想要調整遊戲售價,並且都以80美元(大約新台幣2400元)甚至更高售出,再加上先前《邊緣禁地4》因為預算爆出,因此開始擔心《邊緣禁地4》也會更進售價,於是去詢問Gearbox執行長,並聲稱希望官方不要冒險,否則很多玩家不會願意花這個價錢買此款遊戲,因為會助長價格上漲的風氣,並且認為Gearbox執行長在這方面相當有話語權。

然而 Gearbox執行長卻無奈表示,「首先這不是我能決定的,但如果你是真正的粉絲,你會想辦法購買它」,後續他也補充說「在1991年時,我剛從高中畢業,在皮斯摩海灘的一家冰淇淋店做著最低工資的工作,當時家裡附近的電玩店有一片 SEGA Genesis(Mega Drive)主機的《星際航艦》(Starflight),售價80美元,但我還是想辦法買到了它」。

對此許多網友對他的回應並不買帳,因為玩過《邊緣禁地》的玩家就會知道遊戲後續還會推出季票和各種造型,因此才讓許多網友感到很氣憤,並都認為「這是近期聽過最糟的執行長回應」。

A) Not my call. B) If you’re a real fan, you’ll find a way to make it happen. My local game store had Starflight for Sega Genesis for $80 in 1991 when I was just out of high school working minimum wage at an ice cream parlor in Pismo Beach and I found a way to make it happen.