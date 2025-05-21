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快訊／台獨立遊戲遭轟「公開低頭全過程」：拜託你們轉發真相

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣獨立遊戲《百劍討妖傳綺譚》在發售後因為售價等因素遭到炎上，官方團隊7 Quark 在日前發表聲明後，玩家完全不領情，仍砲轟「道歉文根本沒誠意」。對此，官方 21日晚間再度發出聲明，開頭就強調「自己是來自台灣的獨立團隊」，但這一直是台灣團隊的痛點，為顧及發行夥伴在中國利益「不得不低頭」、迫於商業現實，只能選擇避免增加額外風險。

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《百劍討妖傳綺譚》團隊列出9大QA，正面迎擊玩家近日的疑惑，他們強調「台灣是很多團隊的商務痛點」，因為要顧及到發行夥伴在中國的利益、為了讓遊戲順利上市，再加上自身為獨立遊戲並沒有雄厚資本，迫於商業現實，只能選擇避免增加額外風險。

此外，針對中國售價比較便宜，他們也指出，台灣的售價較高，是包含了「貼近家用機版本價格」的概念在其中，中國的售價較低，則是「為了符合中國市場當地的低價需求，且沒有拉近與家用機數位版價格的前提」。而先前貼在粉專的致歉版本，甚至不是出於台灣團隊擬稿，是負責張貼，背負所有砲火，也因此搖身一變，承受所有壓力，變成「台灣最惡劣遊戲團隊」。

官方聲明繼續指出，只要沒有選擇權，無論是個人、公司、國家，都只能受制於人，同時貼出「第一版本的聲明稿」，強調不怪罪任何攻擊輿論。但事實是，7Quark團隊是被推出來頂砲火、保全了發行夥伴。最後希望所有玩家可以協助轉發真相，希望能以自身遭遇證明「自由的可貴」。

此外，官方也強調，開發團隊今後會繼續竭盡所能為《百劍》進行更新與擴充，再次，感謝玩家和各界對我們的關心、批評與指教，致上最深最深的歉意。

關鍵字：百劍討妖傳綺譚團隊

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