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全台首創小說看到飽！Kado+訂閱制開幕慶...百萬作品限時免費看

記者楊智仁／綜合報導

台灣角川旗下小說連載平台KadoKado角角者，即日起推出 「Kado+ 小說訂閱制」方案開幕慶特別活動。小說訂閱制是全台首次嘗試線上服務，可一次解鎖超過 60 部日本正版授權全新連載輕小說，每本每周固定更新，每月都能搶先閱讀尚未上市的實體新作。現正舉辦歡慶開幕限時優惠活動，5/26 中午12:00 前網站下單指定方案，首月訂閱費用官方直接買單，現省120元之外，加碼贈送價值近百元的線上觀書禮。

▲▼角川。（圖／角川提供）

「Kado+ 小說訂閱制」獨家連載入間人間百合虐戀神作《已婚高中女老師愛上自己班上女學生的故事》、 超人氣青春群像劇《位於戀愛光譜極端的我們 (8)》、校園戀愛喜劇《我的青梅竹馬似乎是第一女主角 (1)》、異世界轉生話題作《魔王學院的不適任者～史上最強的魔王始祖，轉生就讀子孫們的學校～ (14) (下) 》等超過 60 部正版授權日輕小說最新進度。

▲▼角川。（圖／角川提供）

「Kado+ 小說訂閱制」五月最新推薦作品：暢快人心情色復仇劇《回復術士的重啟人生～即死魔法與複製技能的極致回復術～ (10)》、日本系列銷售冊數突破 150 萬《魔石傳記獲得魔物力量的我是最強的！ (7)》、成為小說家吧全年排名第一的《哥布林千金與轉生貴族的幸福之路 (3) 為了未婚妻竭盡所能運用前世知識》…更多話題輕小說。

▲▼角川。（圖／角川提供）

關鍵字：輕小說

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