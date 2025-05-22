全台首創小說看到飽！Kado+訂閱制開幕慶...百萬作品限時免費看

記者楊智仁／綜合報導

台灣角川旗下小說連載平台KadoKado角角者，即日起推出 「Kado+ 小說訂閱制」方案開幕慶特別活動。小說訂閱制是全台首次嘗試線上服務，可一次解鎖超過 60 部日本正版授權全新連載輕小說，每本每周固定更新，每月都能搶先閱讀尚未上市的實體新作。現正舉辦歡慶開幕限時優惠活動，5/26 中午12:00 前網站下單指定方案，首月訂閱費用官方直接買單，現省120元之外，加碼贈送價值近百元的線上觀書禮。





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