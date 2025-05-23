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《柏德之門3》模型因太醜遭退貨　網笑翻：畢卡索作畫

記者黃冠瑋／綜合報導

由Larian Studios所開發的《柏德之門3》於先前宣布最後更新「8號補丁」後，吸引不少玩家重返遊戲，而先前知名模型商WizKids也展開遊戲人物模型預購，如今粉絲陸續收到貨品，然而收到後卻感到傻眼，只因外型太過醜陋並且與原角色不符，讓許多網友笑稱，「畢卡索作畫」，對此官方緊急公告可以全額退款。

▼《柏德之門3》角色模型因太過醜陋而遭退貨。（圖／翻攝自twitter／@HighLODLar）

▲▼《柏德之門3》角色模型因太過醜陋而遭退貨。（圖／翻攝自twitter／@HighLODLar）

事件起因是以《龍與地下城》模型而聞名的製造商WizKids於去年10月宣布將會推出《柏德之門3》縮小角色模型系列，其中釋出了包含Astarion、Shadowheart、Karlach、Laezel、Wyll、Gale和Withers等多個預購角色模型並定價為50美元（大約新台幣1450元），因而許多遊戲粉絲紛紛展開預購。

如今隨著《柏德之門3》更新最後的「8號補丁」，粉絲也陸續收到產品，然而收到貨品後卻感到傻眼，只因模型五官就如同蠟燭正在融化一般並且油漆的顏色也感覺並未完工，讓粉絲覺得不符合先前釋出的預告圖，於是便分享到社群上並tag官方社群。許多網友看到相片後開玩笑表示，「看起來像盜版的」、「我的天Gale的髮際線越來越遠」、「顏料是用潑的，麥當勞的Minecraft玩具都比較好看」、「嚴重懷疑這是畢卡索作畫」。

對此官方看到消息後也緊急公告，「作為一家致力於創造遊戲樂趣的模型公司，我們希望客戶能夠使用我們的產品與朋友和家人一起在遊戲之夜留下持久而美好的回憶，但不幸的是，我們未能透過《柏德之門3》的角色模型實現這一目標。如果有透過我們線上商店購買此產品，且對該產品不滿意的人，我們可提供全額退款」。

關鍵字：柏德之門3

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