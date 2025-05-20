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《寶可夢朱／紫》公開Switch 2畫面　玩家迷茫「畫質依然很糟」

記者黃冠瑋／綜合報導
由GAME FREAK所開發的《寶可夢朱／紫》於2022年在Switch平台發售時，玩家就詬病遊戲畫質相當不好。而近期隨著Switch 2即將在6月推出，官方也預計遊戲將登上Switch 2並且強調畫質更升級，對此寶可夢公司也在日前公開兩張Switch 2遊戲畫面，然而玩家卻感到迷茫，「根本看不出差異，畫質依然很糟」。

▼《寶可夢朱／紫》日前釋出Switch２版遊戲畫面 。（圖／翻攝自TWITTER／@SerebiiNet）

▲▼《寶可夢朱／紫》日前釋出Switch２版遊戲畫面 。（圖／翻攝自TWITTER／@SerebiiNet）

《寶可夢 朱／紫》延續了先前《寶可夢》系列作品的基本玩法，玩家可以透過捕捉或交換以獲得寶可夢，並與牠們一同探索帕底亞地區、與其他訓練家進行對戰，但與以往不同的是本次玩家可以自主選擇是否與路上的NPC訓練家對戰，遊戲於2022年推出時就受到寶可夢玩家矚目，但與此同時卻也有部分玩家表示，遊戲畫質相當糟糕，希望官方能積極加強改善此等問題。

對此隨著Switch 2即將在6月推出，官方就說明遊戲預計會登上Switch 2並且回應玩家需求畫質方面會做出改善升級，並在日前公開兩張4K畫質（3840x2160）《寶可夢朱／紫》遊戲畫面。然而玩家看到圖片後卻感到迷茫表示，「根本看不出差異」、「原來不是只有我看不出來」、「只有我覺得圖看起來很糟嗎」、「在我看來畫面是一樣的」。

但也有其他網友出面提到原版的重點是幀數問題，而遊戲換到Switch 2上效能更好應該就可以順跑了，並且原版遊戲就不是強調畫質會相當出色，所以整體畫面當然與原版差不了多少，最大的區別可能在畫面邊緣比較不會出現鋸齒化情況發生，因此不應該對此款遊戲給予嚴格標準才對。

關鍵字：寶可夢

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