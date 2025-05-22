睽違5年禁令解除！《要塞英雄》正式重返美國App Store

記者黃冠瑋／綜合報導

Epic Games在過去因付費金流問題與蘋果發生衝突，兩邊的法律戰就此喋喋不休，更讓《要塞英雄》從美國App Store因此下架，引發業界關注。而睽違5年的時間曾經熱門遊戲大作《要塞英雄》於20日終於重返App Store，結束長達1741天的禁令，這也意味著宣告Epic Games對蘋果的法律戰取得象徵性的成功。

▼《要塞英雄》睽違5年上架到美國App Store。（圖／翻攝自twitter／@Fortnite）

事件起因其實是，蘋果在2020年稱《要塞英雄》違反平台規範繞過App Store支付系統來讓玩家消費，不僅讓《要塞英雄》強制從App Store下架，同時還禁止玩家使用蘋果帳號來登入遊戲，對此Epic Games也出面反擊，隨即反告蘋果此舉涉及壟斷，違反美國反壟斷法，不意外引發 Epic Games與蘋果的法律戰，而這訴訟就打了將近5年的時間（1741天）。

然而今年五月迎來了重大轉機，法院裁決要求蘋果允許開發者連結到第三方支付，促使蘋果改變政策，隨後《要塞英雄》終於通過App Store審核，如今官方在20日鄭重宣布《要塞英雄》就此重返美國App Store，這也象徵了Epic Games在與蘋果法律戰上取得了成功。

對此Epic Games執行長 Tim Sweeney發文表示，「感謝所有從一開始就支持我們推動開放行動競爭、並聲援《要塞英雄》的人們。同時也感謝那些一開始站在Apple 一方，但後來轉而支持我們這邊、挺身捍衛應用程式開發者權利與消費者權益的朋友」。