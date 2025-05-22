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腦洞全開！《最後生還者》真菌與巴斯光年結合　網驚：太天才了

記者黃冠瑋／綜合報導

《最後生還者2》中「喬爾夫球」事件造成許多玩家感到意難平，但遊戲性和製作品質上都受到外媒盛讚，因此口碑相當兩極化。隨著近期影集上市，就有創作藝術家腦洞全開，把《最後生還者》中的真菌與《玩具總動員》巴斯光年結合，誕生出一個極其詭異的作品，對此許多網友都紛紛稱讚此等結合太天才了。

▼藝術家把《最後生還者》中真菌與巴斯光年結合。（圖／翻攝自YouTube／Crafting With Kafei）

▲▼藝術家把《最後生還者》中真菌與《玩具總動員》巴斯光年結合。（圖／翻攝自YouTube／Crafting With Kafei）

事情其實是國外一位藝術家Crafting with Kafei在慈善拍賣商店上看到《玩具總動員》的胡迪與巴斯光年模型，再加上近期《最後生還者2》影集上市，於是他突發奇想以《最後生還者》中肆虐的真菌與巴斯光年結合，把它的臉部分開，改造成真菌從頭部生長的模樣，而胡迪則被渲染得更加灰白，衣服與髮型也塑造成「橋爾」的樣貌，並讓胡迪與巴斯光年對峙，重現《最後生還者》喬爾對抗真菌並分享到他的頻道上，因此一幅令人毛骨悚然的畫面就此誕生。

對此許多網友看到後紛紛感到驚奇，「看到巴斯光年的頭被劈開真是令人毛骨悚然，如此可怕的殭屍真菌太空人真有趣」、「儘管身上長滿真菌，但巴斯臉上仍掛著令人毛骨悚然的微笑，為整個場景增添了畫龍點睛的一筆」、「說實話能想到殭屍太空人，真是太天才了」、「很難想像這是第一個作品，值得稱讚」。

此外值得一提的是，《最後生還者》創意總監Neil Druckmann近日就有談到關於第二季影集中，為何才引入遊戲中真菌的散播，其實是為了戲劇張力，如果第一季就引入真菌反而喪失角色被感染的緊張感，因為他們會為了防範感染而戴上防毒面具，但隨著第二季感染人數增加，我們也覺得病毒的散播需要更升級，因此才有了遊戲中真菌散播的回歸。

關鍵字：最後生還者巴斯光年

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