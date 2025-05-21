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《魔物獵人荒野》遊玩人數急速下滑　只因玩家抱怨「更新太慢」

記者黃冠瑋／綜合報導

《魔物獵人：荒野》於先前宣布一個月內銷售突破1000萬，讓此款遊戲再度創下新高度。如今官方也在近日公開5月活動規劃，然而根據SteamDB顯示，過去兩週玩家遊玩在線人數已從5.5萬掉到3萬人，對此從公告底下留言就可看到，不少玩家抱怨遊戲內容更新太慢，就算是休閒遊玩也早已沒有事情可做。

▼《魔物獵人：荒野》遊玩人數急速下滑。（圖／翻攝自twitter／@MH_Wilds）

▲▼《魔物獵人：荒野》遊玩人數急速下滑。（圖／翻攝自twitter／@MH_Wilds）

《魔物獵人：荒野》於二月發布以來，已經可以說是2025年最受歡迎的遊戲之一。遊戲不僅在metacritic上開出90的高分，並且該遊戲首月銷量就超過1000萬份，迅速成為 Capcom至今為止最暢銷的遊戲之一。儘管如此《魔物獵人：荒野》還是難逃過去其他系列的窘境，根據SteamDB顯示，四月遊玩在線人數仍有超過20萬名玩家同時上線，但到了五月卻開始急遽下滑，在短短兩週的時間同時上線人數從5.5萬掉到3萬人，目前已經逼近《魔物獵人：世界》遊玩人數。

而隨著先前公告的活動結束，近日卡普空再度發文預告5月底將有大更新，會帶來更多歷戰個體（8星），以及和Capcom旗下遊戲聯動等內容，對此公告底下留言就可看到，不少玩家抱怨遊戲內容更新太慢，就算是休閒遊玩也早已沒有事情可做。

其實會有此等抱怨發生也不難猜測，儘管官方會定期更新內容，但內容可玩性也會有相對時長，並且遊戲並不像其他遊戲一樣會有最終怪物要解決，因此如果官方更新相對較慢再加上遊玩體驗過於迅速就會發生此等現象。

關鍵字：魔物獵人卡普空

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