ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《劍星》續作消息曝光　開發商公布日程接在《妮姬》更新後

記者黃冠瑋／綜合報導

由SHIFT UP開發、索尼互動娛樂發行的動作冒險遊戲《劍星》於去年4月在PS5上發售後就引發高度討論，而官方也在先前宣布遊戲將在6月12日登入PC平台。沒想到近日開發商SHIFT UP再度悄悄宣布《劍星》將會有續作，並且目前已經在製作當中，目標預計定在明年底正式發售。

▼《劍星》續作時間曝光。（圖／翻攝自Shift Up）

▲▼《劍星》續作時間曝光。（圖／翻攝自Shift Up）

根據外媒報導，開發商 SHIFT UP 基於遊戲深受玩家熱烈迴響，先前就曾提到過正在考慮製作《劍星》的續作。而近日從官方釋出的財務狀況和未來計畫中意外發現，在第19頁中提到公司IP擴展計畫，其中在《劍星》底下列出了兩個關鍵發展計畫，首先是「平台擴展」，指的就是遊戲即將登陸PC平台，而另一個則是顯示「sequel」意思代表續集，這也意味著確定《劍星》將會有續作。

雖說在《劍星》的續作公告中沒有透露任何具體細節，但值得一提的是上面顯示的時間表接在《勝利女神：妮姬》更新後，並且官方預計定在2027年之前推出，這也強烈表明開發人員的目標希望在2026年底前發布，而距離第一代遊戲發布僅不到兩年，對於一部成熟的3A大作續集來說，可說是非常迅速。

另外，目前《劍星》PC版將於6月12日正式上線，玩家可以透過Steam或Epic平台上 購買。此外，遊戲完整版將於同一天同時登陸PC和PlayStation 5，其中包含基礎遊戲、主角 EVE的各種化妝品等。

關鍵字：劍星SHIFT UP

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

推薦閱讀

《劍星》續作消息曝光　開發商公布日程接在《妮姬》更新後

《柏德之門3》模型因太醜遭退貨　網笑翻：畢卡索作畫

台灣獨立遊戲喊冤轉頭告開發商　雙方激戰網友吃瓜：比劇情更讚

《吉伊卡哇》新聯名：潮流街頭帽款帥氣登場...還有可愛後背包

《邊緣禁地4》恐賣80美引網憂　執行長：如果是真粉就會想買

全台首創小說看到飽！Kado+訂閱制開幕慶...百萬作品限時免費看

睽違5年禁令解除！《要塞英雄》正式重返美國App Store

美影音巨頭負責人盛讚「鬼滅、我獨自升級」：讓粉絲群大幅成長

腦洞全開！《最後生還者》真菌與巴斯光年結合　網驚：太天才了

Switch 2分享畫面玩家交流大提升！新增兩功能無障礙體驗進化

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

快訊／台獨立遊戲被狂轟再發聲明

台灣獨立遊戲喊冤轉頭告開發商

《吉伊卡哇》新聯名：潮流街頭帽款

《寶可夢朱／紫》公開Switch 2畫面

《魔物獵人荒野》遊玩人數急速下滑

美影音巨頭負責人盛讚「鬼滅、我獨自升級」

《柏德之門3》模型因太醜遭退貨

《幻獸帕魯》 X《泰拉瑞亞》推出

《劍星》續作消息曝光！

網發現Switch 2悄悄移除一功能

最新新聞

《劍星》續作消息曝光！

《柏德之門3》模型因太醜遭退貨

台灣獨立遊戲喊冤轉頭告開發商

《吉伊卡哇》新聯名：潮流街頭帽款

《邊緣禁地4》恐賣80美引網憂

Kado+訂閱制全台首創小說看到飽

《要塞英雄》重返美國App Store

美影音巨頭負責人盛讚「鬼滅、我獨自升級」

《最後生還者》真菌與巴斯光年結合

Switch 2分享畫面玩家交流大提升

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366