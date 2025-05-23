《劍星》續作消息曝光　開發商公布日程接在《妮姬》更新後

記者黃冠瑋／綜合報導

由SHIFT UP開發、索尼互動娛樂發行的動作冒險遊戲《劍星》於去年4月在PS5上發售後就引發高度討論，而官方也在先前宣布遊戲將在6月12日登入PC平台。沒想到近日開發商SHIFT UP再度悄悄宣布《劍星》將會有續作，並且目前已經在製作當中，目標預計定在明年底正式發售。

▼《劍星》續作時間曝光。（圖／翻攝自Shift Up）

根據外媒報導，開發商 SHIFT UP 基於遊戲深受玩家熱烈迴響，先前就曾提到過正在考慮製作《劍星》的續作。而近日從官方釋出的財務狀況和未來計畫中意外發現，在第19頁中提到公司IP擴展計畫，其中在《劍星》底下列出了兩個關鍵發展計畫，首先是「平台擴展」，指的就是遊戲即將登陸PC平台，而另一個則是顯示「sequel」意思代表續集，這也意味著確定《劍星》將會有續作。

雖說在《劍星》的續作公告中沒有透露任何具體細節，但值得一提的是上面顯示的時間表接在《勝利女神：妮姬》更新後，並且官方預計定在2027年之前推出，這也強烈表明開發人員的目標希望在2026年底前發布，而距離第一代遊戲發布僅不到兩年，對於一部成熟的3A大作續集來說，可說是非常迅速。

另外，目前《劍星》PC版將於6月12日正式上線，玩家可以透過Steam或Epic平台上 購買。此外，遊戲完整版將於同一天同時登陸PC和PlayStation 5，其中包含基礎遊戲、主角 EVE的各種化妝品等。