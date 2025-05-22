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台灣獨立遊戲喊冤轉頭告開發商　雙方激戰網友吃瓜：比劇情更讚

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣獨立遊戲《百劍討妖傳綺譚》事件越演越烈，22日開發商 Game Source Entertainment（GSE）認為7Quark扭曲事實，並求償千萬，強調遊戲開發至今投入超過3千萬以上台幣，卻遭到無情反控、將事情推卸一乾二淨，22日下午也發文澄清，強調「發行商與開發商幾乎不會存在單方面控制的關係」，但7Quark 22日晚間再度發文指出，「已經對發行商 GSE 提出的不符事實聲明與虛假陳述提告」，讓網友吃瓜吃的開心，紛紛留言大喊，「這比你們故事還精采，要不要做成DLC？」

▼開發商貼文指控7Quark僅提供意見，全權都由該工作室負責決策，並沒有向他們所說強迫之事。

老牌發行商GSE在22日針對7Quark的「強迫低頭」發出聲明，在7Quark發行前，投入至少超過百萬美金替該遊戲進行宣傳、行銷，但在上市至今沒有任何收益，反倒被7Quark求償千萬。GSE也指出，「台灣定價完全是由7Quark決定」，並非對方陳述插手，但也向台灣玩家受到相對剝奪感致歉。

此外，GSE也指出，針對7Quark指出為了顧及夥伴利益，必須低頭一事，自己僅有在消彌爭議一事上提出討論，7Quark的不實指控已經對商譽造成影響。最後強調，發行商與開發商之間的關係幾乎不可能出現所謂的單方面控制關係，從簽約以來我們一直履行發行商的角色及責任，其中過程不便一一詳述，而我們手上握有的一切證據都已經交由司法機關來處理，以證明我們的清白，案件現已正式進入司法程序，GSE 將不再就事件多加補充及說明。

但7Quark一反之前態度，22日晚間再次反擊GSE，同樣斥責GSE 提出的不符事實聲明與虛假陳述，指出從未向GSE提出求償千萬，並反控「GSE才能決定價格，7Quark團隊完全沒有插手餘地」，起初想對標九日，但並未被採納，最後才以78人民幣進行販售；而針對「竹虎」的結局，在知道有問題時也有反應，但GSE針對修改內容也沒有任何反饋，才造成後續的炎上事件。同樣，7Quark 團隊已經將採取一切法律途徑，以維護權益。

對此，網友看完兩造說法後大喊，「這個比遊戲本身精彩，要不要納入劇本中？」、「好看好看，花880就能看這種大戲」、「進入司法就看誰笑到最後」、「真的不考慮把這個對幹寫成DLC嗎？」

關鍵字：百劍討妖傳綺譚

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