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亞運銅牌選手石油王加盟T1成為Faker戰友　首戰EVO JAPAN

記者蘇晟彥／綜合報導

在台灣以格鬥遊戲聞名的杭州亞運國手、Red Bull 電競選手 石油王Oil King林立偉，2日正式宣布加入韓國電競傳奇隊伍T1，成為《快打旋風6》的代表選手，同時也將成為「Faker戰友」。對此，首戰將是 9 日至 11 日 的EVO JAPAN，此外，Red Bull Kumite 台灣冠軍 JZJZ 曾家鎮也被 T1簽下，成為《餓狼傳說》的代表選手，將繼續擴大格鬥遊戲戰線，盼能在電競世界盃取得佳績。

▲▼ 石油王 。（圖／Redbull提供）

石油王以其在《快打旋風》系列遊戲中的精湛技藝聞名，近年他在國際賽場上持續累積戰果，包括 2018 年的 Capcom Pro Tour (CPT) 中國西安站冠軍、2019 年的 CPT 泰國站冠軍，以及 2022 年的 CPT WW Asia East Final 冠軍，這些穩定且優異的表現，最終在 2023 年達到高峰，成功奪下 EVO Japan 冠軍，並代表台灣出戰杭州亞運，奪得銅牌。

如今加入 T1戰隊，石油王表示很高興加入傳奇戰隊，期待在完整支援下再創佳績；被問到即將再戰 Evo Japan 的心情，他則分享：「全球加入《快打旋風6》的玩家變多，參賽選手競爭更白熱化，今年 Evo Japan 選手更激增到超過 6,000 位，因此個人目標是調整好心態、專注比賽，期待力拼至少前二的成績，搶下 EWC 門票。」

T1，這支以《英雄聯盟》戰隊五度稱霸世界的傳奇戰隊，同時也是Red Bull合作的電競隊伍。目前除了《英雄聯盟》及《特戰英豪》的遊戲隊伍之外，在今(2)日對外公告，一舉延攬石油王Oil King、ZJZ曾家鎮等格鬥遊戲好手，擴展《快打選風6》、《餓狼傳說》等遊戲版圖，看見其欲爭奪 EWC 電競世界盃的野心。

▲▼ 石油王 。（圖／Redbull提供）

關鍵字：石油王

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