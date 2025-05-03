《戰地風雲2042》加入「反作弊系統」　EA稱：準確率高達99%

記者黃冠瑋／綜合報導

EA日前加入最新遊戲反作弊系統，以防止非法玩家從事作弊行為，其中包括《戰地風雲2042》和《Madden NFL 25》在內等14款EA遊戲都已使用當中。對此EA遊戲安全主管 Elise Murphy表示，「我們已成功阻止3300萬次作弊嘗試，並且在識別作弊者方面準確率高達99%」。

▼EA加入反作弊系統EA Javelin Anticheat到遊戲當中。（圖／翻攝自Electronic Arts官網）

根據外媒報導，EA加入反作弊系統EA Javelin Anticheat 到遊戲當中，在一份最新發布的進度報告中，EA遊戲安全監管Elise Murphy表示，「自 2022 年推出以來，EA Javelin Anticheat已在22億次遊戲對話中阻止了3300萬次作弊嘗試，該軟體目前在識別和禁止作弊者方面的準確率高達99%」，她也說明，「非常重視玩家糾紛，因此不想讓一般玩家因為作弊者而受影響」，而這次作弊系統加入也對《戰地風雲2042》產生了巨大影響，讓遊戲中的「比賽感染率」（即一般玩家遇到作弊者的頻率）降低了一半。

另外，有部分玩家或許會覺得反作弊系統的監視存有疑慮，但安全主管Elise Murphy則是舉出此種方法在許多遊戲都會使用，像是《英雄聯盟》公司Riot Games也有使用Vanguard反作弊系統，呼籲玩家不用擔心。

此外，她也說明EA Javelin Anticheat僅會在保護的遊戲運行時打開，且如果玩家卸載了所有受EA Javelin Anticheat保護的遊戲，這個程式將會自動卸載。對於後續他們也會和第三方評估機構密切合作，以確保EA Javelin Anticheat僅會檢查其反作弊所需的內容，其他玩家相關內容均禁止存取。