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《GTA 6》確定延期母公司股價重挫　玩家氣喊：我小孩都畢業了

記者楊智仁／綜合報導

《俠盜獵車手V》（GTA 5）推出 11 年後仍然人氣不減，成為 Twitch 上觀看次數最高的遊戲，許多粉絲都在期待《GTA 6》甚麼時候登場，只不過本周 Rockstar Games 宣布《GTA 6》將延期到 2026 年 5 月 26 日才會推出，消息一出也導致Take-Two 股價重挫，收盤下跌超過 6.6%。

▼《GTA 6》本來是今年最受矚目作品。（圖／翻攝自Rockstar Games）▲▼《GTA 6》為今年最受矚目作品。（圖／翻攝自Rockstar Games）

《俠盜獵車手5》（GTA V）至今已售出超過 2.1 億套，僅次於《Minecraft》是歷來第二暢銷的遊戲。即使未來只有一半玩家轉向 GTA 6，銷售表現依然將是轟動級別，這還不包括數位營收部分。Take-Two 數位淨預訂收入包括微交易、內容更新與《GTA Online》營運，通常占總淨預訂的 80% 以上，毛利率更是超過 70%。

儘管《GTA 6》延後上市，分析師仍指出，開發延期其實有助於資源規劃，更能減少推出後的緊急修補，提升遊戲品質，也有助於穩定後續即時服務收入。此外，延後上市也讓部分收入轉移至 2027 財年，有助於平滑季度間季節性收益波動。不過《GTA 6》確定延期後，期待落空的粉絲仍然在社群上表達不滿，「製作一款電子遊戲耗時13年，太瘋狂了」、「兄弟，我小孩都從出生到小學畢業了你還沒做出來」。

關鍵字：俠盜獵車手GTA

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