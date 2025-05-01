《我獨自升級》一集耗時10個月...製作人曝要製作第三季的關鍵

記者楊智仁／綜合報導

Aniplex 製作人古橋聡太（Sota Furuhashi）與 A-1 Pictures 動畫製作人金子敦史（Atsushi Kaneko）近日在 Reddit 舉辦了 AMA（Ask Me Anything）問答活動，並表示如果要製作《我獨自升級》第三季，粉絲的支持將是關鍵。

▼《我獨自升級 第二季》人氣超高。（圖／翻攝自@sololeveling_pr推特）

根據外媒報導，當被問到「是否能讓第三季超越前幾季的水準」時，兩人以幽默方式回答，「你知道《七龍珠》的元氣彈嗎？我們需要你們的元氣，如果要製作第三季，就必須集結所有粉絲的支持與力量，我可是親自向鳥山明學到這點的。」這場 AMA 活動中也透露許多幕後資訊，例如《我獨自升級》一集平均需要約 10 個月製作，較長的一集甚至需要 12 個月完成；為了讓全球觀眾能與日本同步欣賞，團隊幾乎無時無刻都在進行在地化作業。至於日文配音部分，每集製作時間約為 2 至 3 週。

古橋表示早在 2019 年他就是該部韓國網路漫畫的忠實粉絲，這也是他當初在 Aniplex 推動動畫化的原因之一。第六集中由澤野弘之創作的插曲〈DARK ARIA〉原本並未在計畫中，是製作團隊試播後發現效果遠超預期才正式採用。