ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Switch 2解決《電馭叛客2077》容量　官方：無須煩惱記憶體

記者黃冠瑋／綜合報導

由CDPR所開發的《電馭叛客2077》於先前確認將跟隨任天堂新主機Switch 2同步上市，並且確定將會使用DLSS技術。官方近日公開了最新進展，《電馭叛客2077》Switch 2版開發相當順利，對此開發團隊強調，Switch 2提供足夠的記憶體速度與容量，使遊戲可流暢遊玩，不用像以前為了有限的記憶體空間而煩惱。

▼《電馭叛客2077》確認將與任天堂新主機Switch 2同步上市。（圖／翻攝自YouTube／Cyberpunk 2077）

▲▼《電馭叛客2077》確認將與任天堂新主機Switch 2同步上市。（圖／翻攝自YouTube／Cyberpunk 2077）

根據外媒報導，本次《電馭叛客2077》開發團隊提到遊戲內容，將會包含原版的2020以及2023年廣受玩家好評的擴充內容Phantom Liberty。而在訪談中開發團隊也提到這次把《電馭叛客2077》轉移到Switch 2上沒有遇到先前記憶體容量不足問題，並且速度能更加快速的儲存資料，對此開發團隊滿意的表示能把重心著重在遊戲其他最佳化方面。

另外從先前Switch 2釋出的資料消息，內建將會採用256GB的UFS高速儲存空間，並且最高能擴充到2TB的MicroSD Express記憶卡。對此開發團隊也透露《電馭叛客2077》實體版大約是64GB，Switch 2完全解決了先前其他版記憶體不足的問題，但官方也表示本次容量不包含語言包的部分需要另行下載。

此外官方也希望當Switch 2連接電視播放時，《電馭叛客2077》也能運行更加順利，因此將會採用 DLSS（用於使用AI學習動態渲染更高分辨率的圖形），不管是畫質模式或效能模式，都能通過此技術達到1080p的解析度，在掌機模式下的畫質也能維持1080p。

關鍵字：CDPR電馭叛客2077Switch 2

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

推薦閱讀

Switch 2解決《電馭叛客2077》容量　官方：無須煩惱記憶體

《GTA 6》確定發售日期「又延期」　粉絲氣炸：你這個懶惰的傢伙

亞運銅牌選手石油王加盟T1成為Faker戰友　首戰EVO JAPAN

Xbox也扛不住！微軟宣布主機調漲25%「最貴差4000元」　玩家哀號

橫尾太郎擔心遊戲開發被AI搶飯碗　50年後淪為「吟遊詩人」

《私人軍事經理》試玩版獲好評　官方稱「劇情只完成40%」

銷量破千萬！硬派軍武科幻《幼女戰記》新續篇上市...友軍生死一線間

《絕區零》開發商米哈遊再度被告　原因竟是「反派撞名侵權」

《我獨自升級》一集耗時10個月...製作人曝要製作第三季的關鍵

女兒因心理狀態不上課　好友Switch一舉動扮心靈支柱...網感動落淚

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《我獨自升級》一集耗時10個月

日網萬人選「動畫最強角色」

「第一代酒桶神」逝世！　英雄聯盟冠軍中路享年36歲

《GTA 6》宣布「發售延期到2026」　粉絲氣炸

人氣實況主被爆「家中有炸彈」

《英雄聯盟》出Bug！B鍵回城功能竟能賣掉

Switch 2解決《電馭叛客2077》容量

《柯南》新劇場版掀聖地巡禮熱潮

《英雄聯盟》下路之爭結束？

日出版社小學館編輯揭「薪資制度」

最新新聞

Switch 2解決《電馭叛客2077》容量

《GTA 6》宣布「發售延期到2026」　粉絲氣炸

Array

微軟宣布宣布主機調漲20%

橫尾太郎擔心遊戲開發被AI搶飯碗

《私人軍事經理》試玩版獲好評！

《幼女戰記》新續篇上市

《絕區零》開發商米哈遊再度被告

《我獨自升級》一集耗時10個月

女兒不上課...好友藉Switch扮心靈支柱

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366