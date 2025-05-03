Switch 2解決《電馭叛客2077》容量　官方：無須煩惱記憶體

記者黃冠瑋／綜合報導

由CDPR所開發的《電馭叛客2077》於先前確認將跟隨任天堂新主機Switch 2同步上市，並且確定將會使用DLSS技術。官方近日公開了最新進展，《電馭叛客2077》Switch 2版開發相當順利，對此開發團隊強調，Switch 2提供足夠的記憶體速度與容量，使遊戲可流暢遊玩，不用像以前為了有限的記憶體空間而煩惱。

▼《電馭叛客2077》確認將與任天堂新主機Switch 2同步上市。（圖／翻攝自YouTube／Cyberpunk 2077）

根據外媒報導，本次《電馭叛客2077》開發團隊提到遊戲內容，將會包含原版的2020以及2023年廣受玩家好評的擴充內容Phantom Liberty。而在訪談中開發團隊也提到這次把《電馭叛客2077》轉移到Switch 2上沒有遇到先前記憶體容量不足問題，並且速度能更加快速的儲存資料，對此開發團隊滿意的表示能把重心著重在遊戲其他最佳化方面。

另外從先前Switch 2釋出的資料消息，內建將會採用256GB的UFS高速儲存空間，並且最高能擴充到2TB的MicroSD Express記憶卡。對此開發團隊也透露《電馭叛客2077》實體版大約是64GB，Switch 2完全解決了先前其他版記憶體不足的問題，但官方也表示本次容量不包含語言包的部分需要另行下載。

此外官方也希望當Switch 2連接電視播放時，《電馭叛客2077》也能運行更加順利，因此將會採用 DLSS（用於使用AI學習動態渲染更高分辨率的圖形），不管是畫質模式或效能模式，都能通過此技術達到1080p的解析度，在掌機模式下的畫質也能維持1080p。