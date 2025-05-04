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《吉伊卡哇袋著走》廣告太多網抱怨　官方承諾減少、修正BUG

記者楊智仁／綜合報導

人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣，先前株式會社 Applibot 也推出系列手機遊戲《吉伊卡哇袋著走》，不過卻因為過多廣告，以及開服遇到的 BUG 和遊戲問題讓網友們感到失望，日前《吉伊卡哇袋著走》營運團隊也宣布一連串應對方針。

▼《吉伊卡哇袋著走》。（圖／翻攝自官網）▲▼吉伊。（圖／翻攝自官網）

目前《吉伊卡哇袋著走》下載量已突破 300 萬人氣非常高，開服至今超過一個月官方表示將進行調整，包含：「活動舉辦頻率過高」已重新檢討活動的舉辦頻率，今後預定舉辦活動，調整為橫跨兩個周末為原則；考量到「討伐報酬的金幣數量少於特別討伐」以及「服裝的特技威力低於支援角色」等意見，預計未來進行各種平衡性調整；關於遊戲中出現的異常問題，目前正在加緊處理，目標在 5 月內讓整體狀況趨於穩定，今後也將持續進行修正作業。

最受大家討論的「廣告過多」，官方預計於 2025 年 5 月下旬實施以下調整：觀看廣告後可獲得的「討伐進行速度提升至 2 倍」效果的持續時間，從 15 分鐘延長至 30 分鐘；觀看廣告後可獲得的「零食的各種效果」持續時間，從 20 分鐘延長至 40 分鐘；今日任務中，原本需觀看廣告才能領取報酬的 5 項任務，調整為其中 3 項可直接領取，無需觀看廣告。
 ▲▼吉伊。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：吉伊卡哇

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