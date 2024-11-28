ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

PS2全球銷量破1.6億台仍為史上最暢銷主機　Switch逐漸逼近中

記者楊智仁／綜合報導

11月26日，索尼宣佈其第二代遊戲主機 PlayStation 2（PS2） 自 2000 年推出以來，全球累計銷量已超過 1.6 億台。儘管 PS2 已在 10 多年前停產，但它仍穩坐史上最暢銷遊戲主機寶座，而任天堂 Switch 的銷量正在迅速逼近。

▼PS2 全球累計銷量已超過 1.6 億台。（圖／翻攝自官網）▲▼PS2 。（圖／翻攝自官網）

PS2 於2000年推出，作為 PlayStation 後繼機型上市便大獲成功，不僅遊戲體驗呈現世代跨越，PS2 還支援大多數遊戲、手柄和記憶卡的向下兼容功能，進一步吸引玩家。同時，PS2 採用由索尼與東芝合作開發的 Emotion Engine CPU，並以 299 美元定價成為當時性價比極高的 DVD 播放器，當時也正值 DVD 剛興起之際。

根據索尼 PlayStation 最新統計，PS2 全球銷量已從之前的 1.583 億台 上升至 1.6 億台。這一數據包括 PS2 與其 Slim 型號的所有版本。前索尼總裁兼 CEO Jim Ryan 在 2024 年 3 月退休時也確認了這一銷量里程碑，並提到 PS2 的成功是他任內的重大成就之一。PS2 壽命長達 13 年，直到 2013 年才停產，生命周期內，PS2 共發行超過 4,000 款遊戲，並催生了如《戰神》（God of War）和《拉捷特與克拉克》（Ratchet and Clank）等經典系列，至今仍在持續推出新作。

雖然 PS2 目前仍為銷量冠軍，但任天堂 Switch 主機正逐漸接近這一紀錄。截至目前，Switch（包括 Lite 和 OLED 版本）自 2017 年推出以來，全球銷量已達 1.46 億台，距離 PS2 僅差約 1,400 萬台。隨著任天堂正在開發 Switch 的繼任機型，Switch 混合式主機銷量或許很快就能超越 PS2。

關鍵字：PS2

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

PS2全球銷量破1.6億台仍為史上最暢銷主機　Switch逐漸逼近中

中國任天堂「連線服務全取消」　2026後只能玩單機遊戲　

Steam 11月新品推薦／「詭異氣氛」遊戲正夯　列車謀殺案等你破解

電玩展獨立遊戲大獎「52國340團隊」創新高　台灣入圍數第一

《葬送的芙莉蓮》X GU聯名服飾　魔法使vs阿烏拉帽T還原經典

不受任天堂訴訟影響！《幻獸帕魯》將與《泰拉瑞亞》展開連動

《我內心的糟糕念頭》最新話車速過快！粉絲搶讀官網被塞爆

連三年收入破1億日圓　頂尖Coserえなこ談成功秘訣：完全沒有捷徑

《活俠傳》葉雲裳故事線來啦！更新情報公開　玩家齊喊：戰你娘親

「寶可夢旅行」周邊將開賣！謎擬Q行李箱、皮皮頸枕陪你一起出遊

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中國任天堂「連線服務全取消」

PS2全球銷量破1.6億台史上最暢銷主機

《英雄聯盟》玩家哭還我咆嘯深淵

PlayStation Store特賣活動遊戲最低兩折

《奧術》范德爾到底是哪隻英雄？

《葬送的芙莉蓮》X GU聯名服飾

木木梟造型小夜燈可愛發售

Steam 11月新品推薦

雷／《奧術》第二季完結

《我內心的糟糕念頭》最新話車速過快

最新新聞

PS2全球銷量破1.6億台史上最暢銷主機

中國任天堂「連線服務全取消」

Steam 11月新品推薦

電玩展獨立遊戲大獎台灣入圍數第一

《葬送的芙莉蓮》X GU聯名服飾

《幻獸帕魯》與《泰拉瑞亞》連動

《我內心的糟糕念頭》最新話車速過快

頂尖Coserえなこ談成功秘訣

《活俠傳》葉雲裳故事線來啦！

「寶可夢旅行」周邊將開賣

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366