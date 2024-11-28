PS2全球銷量破1.6億台仍為史上最暢銷主機　Switch逐漸逼近中

記者楊智仁／綜合報導

11月26日，索尼宣佈其第二代遊戲主機 PlayStation 2（PS2） 自 2000 年推出以來，全球累計銷量已超過 1.6 億台。儘管 PS2 已在 10 多年前停產，但它仍穩坐史上最暢銷遊戲主機寶座，而任天堂 Switch 的銷量正在迅速逼近。

▼PS2 全球累計銷量已超過 1.6 億台。（圖／翻攝自官網）

PS2 於2000年推出，作為 PlayStation 後繼機型上市便大獲成功，不僅遊戲體驗呈現世代跨越，PS2 還支援大多數遊戲、手柄和記憶卡的向下兼容功能，進一步吸引玩家。同時，PS2 採用由索尼與東芝合作開發的 Emotion Engine CPU，並以 299 美元定價成為當時性價比極高的 DVD 播放器，當時也正值 DVD 剛興起之際。

根據索尼 PlayStation 最新統計，PS2 全球銷量已從之前的 1.583 億台 上升至 1.6 億台。這一數據包括 PS2 與其 Slim 型號的所有版本。前索尼總裁兼 CEO Jim Ryan 在 2024 年 3 月退休時也確認了這一銷量里程碑，並提到 PS2 的成功是他任內的重大成就之一。PS2 壽命長達 13 年，直到 2013 年才停產，生命周期內，PS2 共發行超過 4,000 款遊戲，並催生了如《戰神》（God of War）和《拉捷特與克拉克》（Ratchet and Clank）等經典系列，至今仍在持續推出新作。

雖然 PS2 目前仍為銷量冠軍，但任天堂 Switch 主機正逐漸接近這一紀錄。截至目前，Switch（包括 Lite 和 OLED 版本）自 2017 年推出以來，全球銷量已達 1.46 億台，距離 PS2 僅差約 1,400 萬台。隨著任天堂正在開發 Switch 的繼任機型，Switch 混合式主機銷量或許很快就能超越 PS2。