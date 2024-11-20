Zeus離隊首發聲「謝謝給我很多愛」　粉絲怒喊退周邊T1答應了

記者蘇晟彥／綜合報導

T1 成員Zeus（宙斯）合約風波不斷，19日晚間T1官方閃電宣布將由HLE DORAN替補上路位置，迅速將宙斯所有在官網上的簡介抹去，鬧出疑似離隊不愉快的傳聞。而隨著乳摸越滾越烈，宙斯首度在IG上發聲，強調自己非常抱歉沒有辦法好好的跟粉絲說再見，但針對合約狀況、詳細隊伍並沒有明講，而不少因為ZOFGK而購買冠軍周邊的粉絲怒喊「退費」，T1官方也罕見提供相關退費，購買五冠外套、鍵帽的粉絲可以直接退款。

Zeus在風波延燒半天後在IG首度發聲，表示因為T1發佈的消息比自己預期的早，沒來得及跟粉絲好好再見，這很不像自己會做的事。接著Zeus細數從19年入隊後至今，很開心在T1學習到很多、也得到被信任的機會。他接著表示，謝謝T1粉絲給予的很多愛，但很意外要離開了，相信粉絲也感到意外，我深感抱歉，在T1學習到非常多東西，接下來去到別的隊伍也會努力找到自己缺乏的東西，並努力進步。

然而粉絲面對Zeus的離開並不買單，尤其是T1官方正想經營「ZOFGK品牌」，推出大量周邊，但才剛預購完就發生離隊意外，T1也罕見的立即承諾，表示收到大量退單、要求退款的訊息，接下來會著手進行相關事宜，請粉絲耐心等候。