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T1宣布輔助Keria續約到2026　冠軍陣容ZOFGK好消息邁第一步

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》T1 與 BLG 的生死決戰至今仍烙印在電競迷腦海之中，對於 T1 粉絲來說，奪下第五冠可說是為 2024 年劃下最完美結局，不過隨著成員們合約即將到期，接下來大家所關注的，就是 T1 能否再以同樣陣容去挑戰下一座冠軍。就在稍早 ( 11/14 ) 官方率先宣布了輔助 Keria 續約消息。

▼Keria 成功續約。（圖／翻攝自 T1 推特）▲▼Keria 成功續約。（圖／翻攝自推特）

T1 連續三年以相同陣容殺進總決賽，並且完成歷史性二連霸，奪下第五冠每位成員都功不可沒，而關於 ZOFGK 下一步動向也是大家關注焦點。T1 於今日發布好消息第一彈，輔助 Keria 確定會續約至 2026 年，近期即將加入軍訓三周的 Keria 也剃完頭戴著帽子錄製影片感謝粉絲，「很開心接下來兩年能繼續待在 T1，過去在 T1 贏得兩次世界大賽冠軍，我還有許多目標想要達成，我認為 T1 是幫我實現這些目標的最佳選擇，接下來兩年會繼續把最好的一面帶給大家，感謝粉絲們的支持。」

目前輔助 Keria 確定留隊、傳奇領袖 Faker 合約到 2025 年，目前 T1 還有 Zeus、Oner、Gumayusi 要努力，期待官方帶來更多好消息，許多粉絲都想看 ZOFGK 挑戰三連霸，延續全新的 T1 王朝。

關鍵字：英雄聯盟

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