療癒心靈《搖曳露營△》第四季製作確定　將描繪更多新生的故事

記者楊智仁／綜合報導

漫畫家あfろ所繪治癒神作《搖曳露營△》動畫自推出以來廣受好評，少女們輕鬆露營日常讓作品擁有許多粉絲，上周末官方也正式宣布動畫第四季製作確定的消息，更多的詳細資訊則有待後續公開。

《搖曳露營△》以山梨縣一帶作舞台，透過喜愛露營的女高中生來傳達露營中的知識、野炊等戶外活動魅力。看著少女們找到共同興趣，在大自然圍繞下，開心享受露營所帶來樂趣，不禁讓螢幕前所有觀眾也想和她們一起踏上旅程。目前作品共推出三季動畫+劇場版均獲得好評，如今動畫第四季的情報也隨之到來。

《搖曳露營△》前兩季製作公司原本由 C-Station 擔綱，第三季更換為8bit （株式会社エイトビット），原作 あfろ 也發表感言，「感謝大家支持《搖曳露營△》動畫第四季也確定製作了！第三季中因為集數的關係，瑞浪繪真和中津川芽衣這兩位新生只出現了一點點，接下來第四季這兩位新生的故事將會被好好地描繪出來，請大家期待。」