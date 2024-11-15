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限制級MMORPG《RAVEN2：渡鴉》10hr試玩心得！睽違9年正統續作　體驗黑暗奇幻風爽快殺戮感

記者蘇晟彥／綜合報導

《RAVEN (EvilBane : 鋼鐵王者)》的官方續作《RAVEN2：渡鴉》確定將於 11月 20日正式上市，承襲在2015年突破MMORPG玩家想像的，本作將集MMORPG之大成，以打破手遊RPG框架、延續前作黑暗奇幻，帶領玩家享受極致畫質、暢快殺戮之作，而《ETtoday遊戲雲》也搶先獲得體驗資格，將帶著讀者搶先目睹《RAVEN2：渡鴉》的奇幻旅程。

--------遊玩版本為開發中版本，正式發布前內容可能會有所變動--------

▼《RAVEN2：渡鴉》共有7大職業可供選擇，能全方位符合各類玩家對於戰鬥的渴望。（圖／記者蘇晟彥翻攝）

▲▼ raven2：渡鴉

《RAVEN2：渡鴉》是《RAVEN》（EvilBane : 鋼鐵王者）的官方續作，故事背景設定在黑暗奇幻的世界，身為特工隊的成員，玩家奉命展開調查危險且離奇事件的旅程，並參與大規模戰爭。有別與其他MMORPG，《RAVEN2：渡鴉》世界觀呈現極為黑暗、奇幻的故事，在進入遊戲的過場動畫、各種Boss上，都可以看到官方對於這些「絕望恐懼」的深刻刻劃，甚至還會出現一些「血脈賁張」的場景。

作為一款MMORPG，職業的選擇當然是踏入冒險前最重要的環節，在《RAVEN2：渡鴉》中共有7大職業可供選擇，分別是行刺者、夜行者、狂戰士、神諭師、前衛、元素師及毀滅者，每一個職業擅長的能力不同，但大致上可以分為輸出、輔助及坦克，玩家可以依照自身對於冒險的渴望選擇喜歡的職業。

當然，作為現在遊戲的「標配」，捏臉系統在《RAVEN2：渡鴉》自然不會缺席，除了韓系遊戲最擅長的「美型角色」外，在《RAVEN2：渡鴉》中也可以捏出一些「極具特色」的外貌，可以在頭、臀部、臉部紋路等等進行微調，例如粉頭雙馬尾羅莉、老鼠臉等等，玩家將成為自己的主宰，決定自己冒險的姿態。

▼《RAVEN2：渡鴉》採用黑暗奇幻風格，玩家可以體驗非常「深刻」的故事。

▲▼ raven2：渡鴉

▲▼ raven2：渡鴉

▲▼ raven2：渡鴉

進入遊戲後，只要跟著任務指引就可以順利將等級提升，也可以趁機熟悉整個遊戲的系統，也能了解整個世界的故事設定，每個職業除了有專屬技能外，在《RAVEN2：渡鴉》最特別的就是「天堂石技能」；所謂天堂石技能可以把它想像成一種寶石技能，一種天堂石會賦予玩家不同的技能，尤其是越高級別的傳說石，將會賦予非常獨特的能力，像是可以提供40位友軍「王室之力」的女王指揮官；可以進行大範圍傷害的「束縛之擊」等等，玩家可以依照自身條件去選擇不同的天堂石，讓技能的組合玩法更加多元化。

此外，除了劇情任務外，在《RAVEN2：渡鴉》中「蒐集要素」也佔了非常重要的一環，作為特工隊成員的一份子，在解任務的過程中將可以逐步提升特工隊等級，隨著等級解鎖，將會獲得更多的屬性加成及道具，例如命中、防禦等等，甚至包含獎勵經驗增加都會出現，是玩家在冒險過程中不可或缺的一環。

此外，擊殺地圖的怪物收集素材、道具等等，也會增加玩家的能力值，因此朝著目標一步一步邁進，就可以大幅的提升素質，進一步朝著更困難的挑戰出發。

▲▼ raven2：渡鴉

▼天堂石技能賦予每個職業不同可能。

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▼特工隊手冊可以大幅增加玩家屬性。

▲▼ raven2：渡鴉

當然，遊戲中也存在獨特的「聖衣」及「使魔」系統，這兩個內容就有點類似於造型與寵物，除了造型非常「黑暗」外，對於能力值的提升也佔了非常大的影響。在造型上不僅充滿「渡鴉風格」，以非常黑暗、成人向的美術進行設計，穿上去後真的會有一種「我變得超強」的感覺，而使魔最獨特的就是能夠大幅提升經驗值，因此在可能的條件下，盡量去收集聖衣與使魔，讓自己成為最強的特工隊成員吧！

▼遊戲中的「聖衣」造型非常養眼；而使魔則充滿著黑暗氣息。

▲▼ raven2：渡鴉

▼使魔將會非常大幅的提升玩家能力值。

▲▼ raven2：渡鴉

比較可惜的是在測試期間由於人數沒有那麼多，因此沒有辦法體驗到屬於多人遊戲的內容（例如首領怪物挑戰、公會戰等等），但根據官方資料顯示，將會有公會副本、深淵:（與其他公會競爭擊殺首領）、古代城堡等等屬於大型挑戰的內容，這時候考驗玩家團結及戰力分配的時刻就來臨，不管是與朋友熱血開戰，又或著是征服巨大Boss，想必成就感一定都會達到頂點。

整體來說，這次體驗的時間大約落在10個小時左右，都屬於比較遊戲前期內容的部分，但不管是在畫風、遊戲細膩度上，《RAVEN2：渡鴉》都非常講究，將整體世界觀中「渾沌、光明與黑暗」的拉扯表現出來，而在單人、多人遊戲的內容設計上也不馬虎，能夠滿足孤狼玩家或是公會型玩家的需求，讓上線不是只有單純打怪、刷寶，也能有不同的Boss挑戰來滿足需求，因此對於喜歡比較寫實、黑暗風格的玩家，《RAVEN2：渡鴉》絕對不會讓你失望。

▲▼ raven2：渡鴉

▼遊戲中的Boss不能靠蠻力，還必須依靠走位、特殊機制來攻略。

▲▼ raven2：渡鴉

關鍵字：MMORPGRAVEN2渡鴉

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