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《寶可夢TCG》全球4天營收破3.8億　台灣玩家很爭氣「貢獻1500萬」

記者蘇晟彥／綜合報導

 《Pokémon Trading Card Game Pocket》（簡稱寶可夢TCG）在 1日推出後，短短四天外界預估營收突破1,200萬美金（約台幣3.8億），官方3日時就宣布下載人數已經超過1,000萬，現在預估上看1,500萬。對此，首波挑戰活動也隨之而來，玩家將可以透過「拉普拉斯 ex 掉落活動」取得「特典卡牌包 A 系列 第 1 彈」，有機會能開出「「拉普拉斯 ex 」卡牌。

綜合外媒報導，分析網站預估《寶可夢TCG》上市四天營收來到1,200萬美金（約台幣3.8億），但外媒也推出，這樣的營收難以持續，原因出在目前卡牌內容少、玩法制式化，並沒有激起玩家想要收集卡牌來對戰的慾望，而且可以看出要跟實體的卡牌遊戲做出區隔，因此短期內玩法並不會改變。

而根據分析網站資料，在營收部份還是以日本玩家最為踴躍，佔了45%、其次分別為美國25%，台灣雖小，但也狠狠的以4%貢獻出1,500萬元。對此，在上市四天，官方就趕緊推出首波活動「拉普拉斯 ex 掉落活動」，透過單人對戰，勝利後就可以獲得「特典卡牌包 A 系列 第 1 彈」，卡包中會隨機封入主打的「拉普拉斯 ex 」、「猴怪」、「皮卡丘」、「皮皮」及「巴大蝶」其中一張卡牌。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：寶可夢

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