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《英雄聯盟》總決賽收視破紀錄！Faker神發揮奪五冠破694萬觀看

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界總決賽在今天凌晨給所有觀眾帶來最精彩的電競盛宴，T1 陷入落後情況下 Faker 覺醒神級操作帶領隊伍奪下第五冠。這樣驚心動魄、不可思議劇本也讓 S14 總決賽再度創下收視紀錄，全球最高線上收看人數高達 694 萬人 ( 不含中國平台 )。

▼T1 勇奪第五冠。（圖／翻攝自lolesports）▲▼T1。（圖／翻攝自lolesports）

人氣戰隊 T1 基本上就是流量保證，儘管夏季賽走得跌跌撞撞、儘管最後是以 LCK 第四種子搭上世界賽的末班車，但只要站上國際舞台 T1 就會發揮出驚人潛力，四強賽戰勝心魔 Gen.G 最高線上人數高達 497 萬，打破 S13 世界賽四強紀錄。總決賽夾帶著「中韓大戰、第五冠、T1 王朝、全華班能否打破 Faker 神話...」等多個話題，收視自然是再創高峰。

根據 Esports Charts 統計，《英雄聯盟》世界總決賽吸引超過 694 萬人同時在線上收看直播，不僅打破 S13 總決賽 640 萬收視，更成為電競史上最多人收看的系列賽事之一，Youtube 有 3,398,448 人、Twitch 為 2,539,558 人，韓文台高峰 169 萬、英文台 187 萬、越南台 110 萬，相信總決賽五把血戰，一定給了電競迷們最為難忘的夜晚。

關鍵字：英雄聯盟Faker

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